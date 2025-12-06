En
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
تعداد بازدید : 971
کد خبر:۱۳۴۴۳۶۰
2638 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

ادعای قدیری ابیانه: اسرائیل بنا داشت اعضای خبرگان را ترور کند و حسن روحانی رهبر شود!

پس از حمید رسایی و حسن عباسی، این بار محمدحسن قدیری ابیانه سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک در ادعایی عجیب گفت: «اسرائیل بنا داشت 30 نفر از اعضای مجلس خبرگان را ترور کند تا اگر خدا ناکرده رهبر را ترور کردند، نتوانند جلسه رسمی تشکیل دهند و رهبر تعیین کنند. اینها برنامه‌شان این است که حسن روحانی رهبر کشور شود! پانزده شانزده دقیقه قبل از بمباران بیت رهبری او پی برده بود و خبر داد و حضرت آقا را جابجا کرده بودند که نتوانستند ترورش کنند...» اظهارات کامل قدیری ابیانه را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
7
پاسخ
سرگرمی جدید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
7
2
پاسخ
کاری به این ادعاها ندارم اما حسن روحانی جدیدا کارها و حرفهای عجیب غریبی میزند
هاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
10
پاسخ
من شنیدم شد دلیل اخه، سند حرفتون چیه، افترا زدن به افرادی که پتانسیل مدیریتی دارند یعنی حذف کردن رقبای احتمالی برای اینده، لطفا حرف بدون سند نزنید این یعنی توهین به ایرانی ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
11
پاسخ
خدا شفات بده
هما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
5
پاسخ
اگر این حرف درست است باید روحانی محاکمه شود اگر نادرست است باید ابیانه محاکمه شود که تازگی‌ها خیلی فعال شده و به طور مداوم در خدمت تفرقه افکنانه قدم بر میدارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
4
پاسخ
یعنی حسن مورد تایید اسرائیله؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
5
پاسخ
او از کجا پی برده بود؟ لابد مستر ترامپ بهش خبر داده بود؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
حرف مفت که سند و مدرک نمی‌خواد . حالا هی بباف!
ناشناس
|
Canada
|
۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
چون این فرد را میشناسم این را میگویم که یکی از کسانی که بشدت به نظام و انقلاب ضربه میزند همین قدیری ابیاته هست. روحانی خود نظام هست که از قبل از انقلاب تا به امروز در حفظ آن کوشیده ولی امثال این فرد به جز ضربه زدن کاری دیگری ندارند.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
10
پاسخ
آخه اسرائیلی که فرماندهان ارشد رو ترور کرد، نمیتوانست اعضای خبرگان که سطح محافظت بسیار کمتری دارند را بزند؟ چرا نزد؟ این مصاجبه ها جنگ قدرته. ا
