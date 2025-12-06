نبض خبر
ادعای قدیری ابیانه: اسرائیل بنا داشت اعضای خبرگان را ترور کند و حسن روحانی رهبر شود!
پس از حمید رسایی و حسن عباسی، این بار محمدحسن قدیری ابیانه سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک در ادعایی عجیب گفت: «اسرائیل بنا داشت 30 نفر از اعضای مجلس خبرگان را ترور کند تا اگر خدا ناکرده رهبر را ترور کردند، نتوانند جلسه رسمی تشکیل دهند و رهبر تعیین کنند. اینها برنامهشان این است که حسن روحانی رهبر کشور شود! پانزده شانزده دقیقه قبل از بمباران بیت رهبری او پی برده بود و خبر داد و حضرت آقا را جابجا کرده بودند که نتوانستند ترورش کنند...» اظهارات کامل قدیری ابیانه را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر محمدحسن قدیری ابیانه ویدیو حسن روحانی رهبری ترور مجلس خبرگان رهبری ترور رهبری جنگ دوازده روزه ترور سران نظام
کاری به این ادعاها ندارم اما حسن روحانی جدیدا کارها و حرفهای عجیب غریبی میزند
من شنیدم شد دلیل اخه، سند حرفتون چیه، افترا زدن به افرادی که پتانسیل مدیریتی دارند یعنی حذف کردن رقبای احتمالی برای اینده، لطفا حرف بدون سند نزنید این یعنی توهین به ایرانی ها
اگر این حرف درست است باید روحانی محاکمه شود اگر نادرست است باید ابیانه محاکمه شود که تازگیها خیلی فعال شده و به طور مداوم در خدمت تفرقه افکنانه قدم بر میدارد
چون این فرد را میشناسم این را میگویم که یکی از کسانی که بشدت به نظام و انقلاب ضربه میزند همین قدیری ابیاته هست. روحانی خود نظام هست که از قبل از انقلاب تا به امروز در حفظ آن کوشیده ولی امثال این فرد به جز ضربه زدن کاری دیگری ندارند.