کد خبر:۱۳۴۴۳۵۱
17785 بازدید
نظرات: ۲۰
سوت

تصاویر دیسکوی ماراتن کیش را ببینید

تصاویر دیسکوی ماراتن کیش که در ساحل مارینا برپا شده بود و حالا حسابی خبرساز شده را ببینید
برچسب‌ها:
سوت ماراتن کیش ویدیو دیسکو فیلم کیش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۰
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
5
7
پاسخ
ازکاه کوه نسازین بزارین تواین شرایط گرانی تورم مردم زندگی بکننن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
3
پاسخ
چقد مردم ما تحت فشارند بیچاره ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
6
پاسخ
ممنون ار تابناک بابت انتشار
اینکه مردم شادی داشته باشند چه اشکالی داره؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
5
پاسخ
به نظرم خیلی خوب بود. بخش قابل توجهی نسل جوان این رو می پسندند. من که خیلی انرژی مثبت گرفتم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
سرگرم کردن مردم...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
5
پاسخ
خوب و عالی
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
6
پاسخ
کاش یک دهم این حساسیت ها برای معیشت مردم بود......................
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
4
پاسخ
هیچ ضرر و مزاحمتی برای ما نداشتند ما قبول نداریم شرکت نمی کنیم و فیلم آنرا هم نمی بینیم. گرانی و عدم وجود برنامه امید بخش برای امروز و آینده کشور مهمترین مشکلی است که در زندگی ما تاثیر می گذارد .
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
4
پاسخ
خیلی هم خوبه مگه چیه ؟ حتما باید این مراسم در ترکیه اجرا بشه و کلی ارز از کشور خارج بشه ؟ کیش منطقه آزاد بین المللی باید بشود و دولت هم نباید درش دخالت کند .
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
5
3
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد
تاسف برای مسئولانی ک فقط نگاه می‌کنند و برخوردی قاطع صورت نمی‌گیرد
روزی باید پاسخگو باشید
