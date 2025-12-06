سوت
تصاویر دیسکوی ماراتن کیش را ببینید
تصاویر دیسکوی ماراتن کیش که در ساحل مارینا برپا شده بود و حالا حسابی خبرساز شده را ببینید
ممنون ار تابناک بابت انتشار
اینکه مردم شادی داشته باشند چه اشکالی داره؟
به نظرم خیلی خوب بود. بخش قابل توجهی نسل جوان این رو می پسندند. من که خیلی انرژی مثبت گرفتم.
هیچ ضرر و مزاحمتی برای ما نداشتند ما قبول نداریم شرکت نمی کنیم و فیلم آنرا هم نمی بینیم. گرانی و عدم وجود برنامه امید بخش برای امروز و آینده کشور مهمترین مشکلی است که در زندگی ما تاثیر می گذارد .
خیلی هم خوبه مگه چیه ؟ حتما باید این مراسم در ترکیه اجرا بشه و کلی ارز از کشور خارج بشه ؟ کیش منطقه آزاد بین المللی باید بشود و دولت هم نباید درش دخالت کند .