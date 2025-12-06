شهرام جزایری: میزان فساد دولتی سالیانه 170 میلیارد تومان است!

شهرام جزایری با تاکید بر آنکه عقبه و زیان‌های فساد دولتی سالیانه بالای 160 170 هزار میلیارد تومان بوده، میزان پولی که بخش خصوصی در این زمینه برده را هزار میلیارد تومان در سال می‌خواند که قابل مقایسه نیست. جزایری تاکید کرد راهکار عبور از این حجم فساد خصوصی سازی است. روایت جزایری را می‌بینید و می‌شنوید.