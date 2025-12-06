En
کد خبر:۱۳۴۴۳۴۶
1553 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

شهرام جزایری: میزان فساد دولتی سالیانه 170 میلیارد تومان است!

شهرام جزایری با تاکید بر آنکه عقبه و زیان‌های فساد دولتی سالیانه بالای 160 170 هزار میلیارد تومان بوده، میزان پولی که بخش خصوصی در این زمینه برده را هزار میلیارد تومان در سال می‌خواند که قابل مقایسه نیست. جزایری تاکید کرد راهکار عبور از این حجم فساد خصوصی سازی است. روایت جزایری را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر شهرام جزایری فساد دولتی رانت خصوصی سازی ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
این رانت آشکاراداره پرداخت میشه وفسادشده قانون
عجب کشوری شده ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
برای تخریب بابک زنجانی باید صحبت های جزایری را هم بشنویم چقدر دقیق هم گفته ۱۷۰
naser
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
چرا اینقدر اشتباه می نویسید!؟ 170 هزار میلیلارد نه 170 میلیارد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
این آقا+علی انصاری+بابک زنجانی+رفیق دوست+......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
این رقم که تو گفتی پول تو جیبی آقازاده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
0
0
پاسخ
چرا عنوان و متن خبر مغايرت داره با هم
مسلما سهوی نیست!
