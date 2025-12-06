نبض خبر
شهرام جزایری: میزان فساد دولتی سالیانه 170 میلیارد تومان است!
شهرام جزایری با تاکید بر آنکه عقبه و زیانهای فساد دولتی سالیانه بالای 160 170 هزار میلیارد تومان بوده، میزان پولی که بخش خصوصی در این زمینه برده را هزار میلیارد تومان در سال میخواند که قابل مقایسه نیست. جزایری تاکید کرد راهکار عبور از این حجم فساد خصوصی سازی است. روایت جزایری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر شهرام جزایری فساد دولتی رانت خصوصی سازی ویدیو
اخبار مرتبط
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیسجمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!/ وفاق فعلی یک زدوبند سیاسی است/ بساط دولتیبودن اقتصاد برچیده شود/ ایران تحریم شدنی نیست، اگر...
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
برای تخریب بابک زنجانی باید صحبت های جزایری را هم بشنویم چقدر دقیق هم گفته ۱۷۰