عکس: ماراتن خبرساز کیش

مسابقه دوی ماراتن پنج هزار نفری کیش، جمعه (۱۴ آذر ۱۴۰۴) با حضور ورزشکاران و دوندگانی از سراسر کشور در دو مسیر جداگانه ۱۵ و ۴۲ کیلومتری و در دو گروه بزرگ بانوان و مردان برگزار شد. ورزشکاران و دوستداران دوی ماراتن زن و مرد شرکت کننده در این رویداد ورزشی پرنشاط، رقابت خود در مسیر تعیین شده سواحل کیش را از اسکله دامون شروع کرده و با گذر از محدوده‌های تعیین شده، به محل پایان مسابقه رسیدند.