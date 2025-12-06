عکس: ماراتن خبرساز کیش
مسابقه دوی ماراتن پنج هزار نفری کیش، جمعه (۱۴ آذر ۱۴۰۴) با حضور ورزشکاران و دوندگانی از سراسر کشور در دو مسیر جداگانه ۱۵ و ۴۲ کیلومتری و در دو گروه بزرگ بانوان و مردان برگزار شد. ورزشکاران و دوستداران دوی ماراتن زن و مرد شرکت کننده در این رویداد ورزشی پرنشاط، رقابت خود در مسیر تعیین شده سواحل کیش را از اسکله دامون شروع کرده و با گذر از محدودههای تعیین شده، به محل پایان مسابقه رسیدند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس خبری عکس ورزشی کیش دوی ماراتن اسکله دامون
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.