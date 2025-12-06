عکس: زندگی در جایی که پژواک جنگ خاموش نشده
در لوانگ پرابانگ، شهری که زندگی مردمش میان سنتهای آرام و زخمهای پنهان جنگ میگذرد، هر صبح راهبان بودایی در سکوت کوچهها قدم میزنند و مردم با نذوراتشان روز را آغاز میکنند؛ اما پشت این تصویر نرم و آشنا، واقعیتی سخت جریان دارد: هنوز هزاران بمب عملنکرده زیر زمین نفس میکشند و ترسی ناپیدا را به زندگی روزمره گره زدهاند. این گزارش روایت مردمی است که یاد گرفتهاند با سایهی جنگ کنار بیایند و در دلِ خطر، معنای ادامه دادن را دوباره بسازند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس بین الملل لوانگ پرابانگ راهبان بودایی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.