اعتراض شدید یک روحانی به زنازاده خواندن یک روحانی!
حجت الاسلام والمسلمین محمد داستانپور در سخنانی در هیئت رواق الحسین علیه السلام نسبت به زنازاده خواندن عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بابت نظرات اخیرش اعتراض بسیار تندی کرد و گفت باید به دهان کسانی که چنین تعابیری به کار میبرند، خاک پاشید. استدلال این روحانی را میبینید و میشنوید.
خود کرده را تدبیر نیست روحانیون اصیل باسواد را کنار گذاشتند و کار را بدست مشتی مداح بیسواد سپردند .
باید درب آن حسینیه و مسجدی که حرفهای زشت مداحان درش پخش میشه را بست برای مدتی تا حساب کار دست همه بیاد
روحانی ها هر چی دلشون می خواد میگن ،،، راحت یکی رو حرام زاده میکنن و یکی رو حلال زاده
کسانی که توهین کردند روح جامعه را جریحه دار کردند و باید محاکمه شوند اگر اعتراضی دارند مانند یک انسان باشرف پاسخ طرف را مستدل و مستند و با رعایت ادب و احترام بدهند