روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
تعداد بازدید : 2232
کد خبر:۱۳۴۴۳۳۷
6042 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

اعتراض شدید یک روحانی به ‌زنازاده خواندن یک روحانی!

حجت الاسلام والمسلمین محمد داستانپور در سخنانی در هیئت رواق الحسین علیه السلام نسبت به زنازاده خواندن عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بابت نظرات اخیرش اعتراض بسیار تندی کرد و گفت باید به دهان کسانی که چنین تعابیری به کار می‌برند، خاک پاشید. استدلال این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Viet Nam
|
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
خاک تمیزه حیفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست روحانیون اصیل باسواد را کنار گذاشتند و کار را بدست مشتی مداح بیسواد سپردند .
دانیال
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
باید درب آن حسینیه و مسجدی که حرفهای زشت مداحان درش پخش میشه را بست برای مدتی تا حساب کار دست همه بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
احسنت به ادبیات جناب داستان پور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
روحانی ها هر چی دلشون می خواد میگن ،،، راحت یکی رو حرام زاده میکنن و یکی رو حلال زاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
کسانی که توهین کردند روح جامعه را جریحه دار کردند و باید محاکمه شوند اگر اعتراضی دارند مانند یک انسان باشرف پاسخ طرف را مستدل و مستند و با رعایت ادب و احترام بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
موافقم...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
درود بر این اقا ، که خوب فهمید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پاسخ
برداشت عموم اینست که وقتی یک نفر در استدلال کم می آورد به فحش متوسل می شود.
