اعتراض شدید یک روحانی به ‌زنازاده خواندن یک روحانی!

حجت الاسلام والمسلمین محمد داستانپور در سخنانی در هیئت رواق الحسین علیه السلام نسبت به زنازاده خواندن عبدالرحیم سلیمانی اردستانی بابت نظرات اخیرش اعتراض بسیار تندی کرد و گفت باید به دهان کسانی که چنین تعابیری به کار می‌برند، خاک پاشید. استدلال این روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.