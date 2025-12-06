میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۴۳۳۵
بازدید: ۱۸۵۲

عکس: پاییز آذربایجان‌ غربی؛ هزاررنگِ بی‌تکرار

با آغاز پاییز، آذربایجان‌ غربی به صحنه‌ای تماشایی از رنگ‌های گرم و زنده تبدیل می‌شود؛ جایی که جنگل‌های بلوط و مراتع گسترده، از زرد و طلایی تا نارنجی و قرمز، طبیعت را به فرشی رنگارنگ بدل می‌کنند. مه صبحگاهی روی ارتفاعات، سواحل آرام دریاچه ارومیه، چشم‌انداز کوهستانی اشنویه و دره‌های عمیق ماکو، تصویری کم‌نظیر از زیبایی‌های این فصل را پیش چشم می‌گذارند. در آذربایجان‌ غربی، پاییز تنها تغییر فصل نیست؛ تجربه‌ای از آرامش، طراوت و هماهنگی طبیعت است که هر مسافر را شیفته خود می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
آذربایجان‌غربی پاییز رنگ‌ طبیت عکس طبیعت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.