عکس: پاییز آذربایجان غربی؛ هزاررنگِ بیتکرار
با آغاز پاییز، آذربایجان غربی به صحنهای تماشایی از رنگهای گرم و زنده تبدیل میشود؛ جایی که جنگلهای بلوط و مراتع گسترده، از زرد و طلایی تا نارنجی و قرمز، طبیعت را به فرشی رنگارنگ بدل میکنند. مه صبحگاهی روی ارتفاعات، سواحل آرام دریاچه ارومیه، چشمانداز کوهستانی اشنویه و درههای عمیق ماکو، تصویری کمنظیر از زیباییهای این فصل را پیش چشم میگذارند. در آذربایجان غربی، پاییز تنها تغییر فصل نیست؛ تجربهای از آرامش، طراوت و هماهنگی طبیعت است که هر مسافر را شیفته خود میکند.
برچسبها:آذربایجانغربی پاییز رنگ طبیت عکس طبیعت
