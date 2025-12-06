سوت
معاون صداوسیما تا کمر برای خداداد عزیزی خم شد!
خداداد عزیزی در حالی در برنامه فوتبال برتر ویژه پوشش قرعه کشی جام جهانی 2026 دست به فحاشیهای پیاپی زد که تصاویر منتشر شده از این برنامه نشان میدهد محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صداوسیما در این برنامه حضور داشته و تا کمر برخی خداداد خم میشود. این ویدیوی تلخ که به خوبی نشان میدهد رسانه ملی که امام خمینی گفته بود دانشگاه باشد، به چه روزی افتاده را میبینید.
آب گندیده
گودال را پیدا می کند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
روش رشد و ترقی خودشو نشون داده
ناشناس| |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اقاجان قراربوده فحش بده وگرنه دوربین روش زوم نبود
و فحش دادنش با تصویر پخش نمیشد. ظاهرا قراره برای بچه ها این نصور نسبت به هر فردی که ترامپ رو تحسین کنه شکل بگیره
ترامپ که قابل تحسین نیست
سیاست هم که شوخی بردار نیست
ولی تابی جون تو یکی ما رو فیلم نکن
ناشناس| |
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
مسئولین به همه فحش میدن حالا خداداد هم به هم صنف خودش فحش داده شما چرا از کوره در میری!؟
تاسف آوره. علت کاهش شدید بینندگان سیمای میلی همین رفتارهاست. تا زمانی که صدا و سیما در تصرف جلیلی چی ها باشه همینه