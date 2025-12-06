En
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 3561
کد خبر:۱۳۴۴۳۳۳
20445 بازدید
نظرات: ۲۷
سوت

معاون صداوسیما تا کمر برای خداداد عزیزی خم شد!

خداداد عزیزی در حالی در برنامه فوتبال برتر ویژه پوشش قرعه کشی جام جهانی 2026 دست به فحاشی‌های پیاپی زد که تصاویر منتشر شده از این برنامه نشان می‌دهد محسن برمهانی معاون سیمای سازمان صداوسیما در این برنامه حضور داشته و تا کمر برخی خداداد خم می‌شود. این ویدیوی تلخ که به خوبی نشان می‌دهد رسانه ملی که امام خمینی گفته بود دانشگاه باشد، به چه روزی افتاده را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
5
65
پاسخ
آب گندیده
گودال را پیدا می کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
معاون صداوسیما تا کمر برای خداداد عزیزی خم شد
روش رشد و ترقی خودشو نشون داده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
مرسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
41
پاسخ
اقاجان قراربوده فحش بده وگرنه دوربین روش زوم نبود
و فحش دادنش با تصویر پخش نمیشد. ظاهرا قراره برای بچه ها این نصور نسبت به هر فردی که ترامپ رو تحسین کنه شکل بگیره
ترامپ که قابل تحسین نیست
سیاست هم که شوخی بردار نیست
ولی تابی جون تو یکی ما رو فیلم نکن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اصلا برای خداداد زیاد خم نشد یه حالت طبیعی سلام احوال پرسی داشت و چون او ایستاده و دیگران نشسته بودند یه خورده مجبور بود طرف خم بشه .... برای حسن روشن بیشتر خم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
مسئولین به همه فحش میدن حالا خداداد هم به هم صنف خودش فحش داده شما چرا از کوره در میری!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
3
پاسخ
تاسف آوره. علت کاهش شدید بینندگان سیمای میلی همین رفتارهاست. تا زمانی که صدا و سیما در تصرف جلیلی چی ها باشه همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
3
پاسخ
با این حساب خداداد هم شد اسطوره ای دقیقا مشابه سحر امامی !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
1
پاسخ
برای همه مهمانان خم شد . رسم مهمان نوازی را به جای آورذ .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
صدا و سیمای میلی همین میشه
ناشناس
|
Canada
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
کار از این حرفها گذشته‌
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
1
پاسخ
خدا قوت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
قرار بود فحش بده سكه بگيره
زمان ريسي هم همينكار كرد
