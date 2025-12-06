سوت
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
مزدک میرزایی پس از مشخص شدن قرعه ایران در جام جهانی فوتبال 2026 در ایران اینترنشنال گفت: «وقتی در جام جهانی قبلی، آمریکا به ایران گل زد نفس راحت کشیدیم؛ اگر در این جام جهانی هم ایران گل بزند و برنده شود هیچ کس خوشحال نمیشود!» اظهارات کامل میرزایی که با واکنش تند کاربران مواجه شده را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱۵
غیر قابل انتشار: ۷۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۱۵۴
بله اگر اسرائیل هم به ایران حمله کند و ایرانی ها بکشد جنش میگیرند و پایکوبی می کنند اینها فرزندان ایران نیستند ... اینها مزدبگیران اجنبی های صهیونیست نژاد پرست و کودک کشان جنایت پیشه اند ... حقوق بگیر صهیونیست ها را چه به دفاع از ایران ... از حالا ناراحت شده ااند
ضرب المثل " آدم بی ریشه " که مگین یعنی تو و امثال وطن فروشهای مثل تو هست . آدم بمیره ولی وطن فروش نباشه
چرا توهم دارن خوودشون یعنی همه ؟؟ ما شده باشه برای تیم ملی هزینه میکنیم تا چشم امثال تو که محتاج نون دشمنان هستید در بیاد
شاید خیلی ها از بازی تیم ملی لذت نبرن ولی دلیلش به سبک بازی تیم برمیگرده نه این چیزایی که شما میگین.