En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 30732
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۳۲۸
کد خبر:۱۳۴۴۳۲۸
271450 بازدید
نظرات: ۱۵۴
سوت

مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!

مزدک میرزایی پس از مشخص شدن قرعه ایران در جام جهانی فوتبال 2026 در ایران اینترنشنال گفت: «وقتی در جام جهانی قبلی، آمریکا به ایران گل زد نفس راحت کشیدیم؛ اگر در این جام جهانی هم ایران گل بزند و برنده شود هیچ کس خوشحال نمی‌شود!» اظهارات کامل میرزایی که با واکنش تند کاربران مواجه شده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت مزدک میرزایی تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا ویدیو قرعه کشی جام جهانی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۱۵۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
36
69
پاسخ
بله اگر اسرائیل هم به ایران حمله کند و ایرانی ها بکشد جنش میگیرند و پایکوبی می کنند اینها فرزندان ایران نیستند ... اینها مزدبگیران اجنبی های صهیونیست نژاد پرست و کودک کشان جنایت پیشه اند ... حقوق بگیر صهیونیست ها را چه به دفاع از ایران ... از حالا ناراحت شده ااند
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
47
52
پاسخ
با این وضع فوتبال و فساد و مافیا، پر بیراه نمیگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
39
70
پاسخ
ضرب المثل " آدم بی ریشه " که مگین یعنی تو و امثال وطن فروشهای مثل تو هست . آدم بمیره ولی وطن فروش نباشه
سعید الهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
32
55
پاسخ
چرا توهم دارن خوودشون یعنی همه ؟؟ ما شده باشه برای تیم ملی هزینه میکنیم تا چشم امثال تو که محتاج نون دشمنان هستید در بیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
37
64
پاسخ
برای اینکه یه لقمه جلوش بندازن مجبوره اینطور شرفش بفروشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
16
53
پاسخ
مزدک کجا چنین حرفی زد؟؟ من مشکل شنوایی دارم ایا؟؟!!
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
15
40
پاسخ
شاید خیلی ها از بازی تیم ملی لذت نبرن ولی دلیلش به سبک بازی تیم برمیگرده نه این چیزایی که شما میگین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
36
32
پاسخ
مردک میرزایی حرف مفت زیاد زده و میزنه ؛ زیاد جدی نگیرینش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
31
40
پاسخ
خیانت تا چه حد؟؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
12
43
پاسخ
بابا اون که این حرف ها را زد مزدک میرزایی نیست.مزدک میرزایی مجری نشسته با کت آبی چهارخانه در سمت راست تصویر است. عجب تیتر دروغی زده اید؟!!!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟