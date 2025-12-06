نبض خبر
شهرام جزایری: بابک زنجانی 200 میلیارد دلار کارگشایی ارزی کرده! / نفت با 20 درصد تخفیف فروخته میشود
شهرام جزایری در گفت و گو با تابناک با تشریح جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی تاکید کرد او ایثارگر و فداکار اقتصادی بود. جزایری تاکید کرد بابک زنجانی دویست میلیارد دلار برای کشور کارگشایی ارزی کرده بوده و از این دویست میلیارد دلار یک درصد در بانکی بلوکه میشود و شاید خیلی بیش از این یک درصد کارمزد او بود؛ چه بسا اینکه نفت زیر قیمت با 10، 15 و 20 درصد تخفیف داده میشود و این یک درصد شوخی است. توضیحات جالب جزایری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر شهرام جزایری بابک زنجانی ویدیو
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۰
کاش این بیست درصد رو از دریافتی های خودتان کم کنید، شایدبارتان سبک تر شود
دو سه درصد از آن اعتبار هم سود بریزد تو جیب زنجانی خودش کلی پول است. دیگه شرعی و قانونی است بعدأ نگویید این بابا اینهمه ثروت را از کجا آورده خودشان امکانات در اختیارش گذاشتند.
بجای اینکه کار سیستماتیک انجام بشه، نسخه ای که امثال اینا میدن اینه که رانت واسه یه عده بدیم تا مسائل حل بشه