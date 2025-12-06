شهرام جزایری در گفت و گو با تابناک با تشریح جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی تاکید کرد او ایثارگر و فداکار اقتصادی بود. جزایری تاکید کرد بابک زنجانی دویست میلیارد دلار برای کشور کارگشایی ارزی کرده بوده و از این دویست میلیارد دلار یک درصد در بانکی بلوکه می‌شود و شاید خیلی بیش از این یک درصد کارمزد او بود؛ چه بسا اینکه نفت زیر قیمت با 10، 15 و 20 درصد تخفیف داده می‌شود و این یک درصد شوخی است. توضیحات جالب جزایری را می‌بینید و می‌شنوید.