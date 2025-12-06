En
شهرام جزایری: میزان فساد دولتی سالیانه 170 میلیارد تومان است!
کد خبر:۱۳۴۴۳۲۵
شهرام جزایری: بابک زنجانی 200 میلیارد دلار کارگشایی ارزی کرده! / نفت با 20 درصد تخفیف فروخته می‌شود

شهرام جزایری در گفت و گو با تابناک با تشریح جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی تاکید کرد او ایثارگر و فداکار اقتصادی بود. جزایری تاکید کرد بابک زنجانی دویست میلیارد دلار برای کشور کارگشایی ارزی کرده بوده و از این دویست میلیارد دلار یک درصد در بانکی بلوکه می‌شود و شاید خیلی بیش از این یک درصد کارمزد او بود؛ چه بسا اینکه نفت زیر قیمت با 10، 15 و 20 درصد تخفیف داده می‌شود و این یک درصد شوخی است. توضیحات جالب جزایری را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
بمیرم براش ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
0
پاسخ
شاهد معتبر دیگه چی میخواین ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
کاش این بیست درصد رو از دریافتی های خودتان کم کنید، شایدبارتان سبک تر شود
ناشناس
|
Denmark
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
چقدر جالب داره می شه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
اگر بنا است نفت مفت فروخته شود هر کس می تواند .
رسول
|
Finland
|
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
دو سه درصد از آن اعتبار هم سود بریزد تو جیب زنجانی خودش کلی پول است. دیگه شرعی و قانونی است بعدأ نگویید این بابا اینهمه ثروت را از کجا آورده خودشان امکانات در اختیارش گذاشتند.
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
فاجعه کرسنت چی شد کی مقصر بود و شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
هدف تخریب بابک زنجانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
بجای اینکه کار سیستماتیک انجام بشه، نسخه ای که امثال اینا میدن اینه که رانت واسه یه عده بدیم تا مسائل حل بشه
Asad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
چه کساااانی نفت را می فررروشند؟
