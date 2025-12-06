En
نقاشی عجیب مالک سوپر مارکت از یک سارق!
کد خبر:۱۳۴۴۲۹۵
نبض خبر

تصاویر تازه عملیات موشکی حزب‌الله علیه اسرائیل

شبکه المنار برای نخستین بار ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد رزمندگان بخش موشکی حزب‌الله بلافاصله پس از بمباران یکی از مناطق جنوب لبنان، خودروی حامل لانچر راکت‌ها را از زیر آوار خارج کرده و با وجود آسیب به اتاقک راننده، آن را به محل مورد نظر منتقل کرده و تمامی موشک‌ها را به سمت اراضی اشغالی فلسطین شلیک کردند.
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی حزب الله لبنان به اسرائیل ویدیو فیلم جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان حمله اسرائیل به لبنان
