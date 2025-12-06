نبض خبر
تصاویر تازه عملیات موشکی حزبالله علیه اسرائیل
شبکه المنار برای نخستین بار ویدئویی منتشر کرده که نشان میدهد رزمندگان بخش موشکی حزبالله بلافاصله پس از بمباران یکی از مناطق جنوب لبنان، خودروی حامل لانچر راکتها را از زیر آوار خارج کرده و با وجود آسیب به اتاقک راننده، آن را به محل مورد نظر منتقل کرده و تمامی موشکها را به سمت اراضی اشغالی فلسطین شلیک کردند.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر حمله موشکی حزب الله لبنان به اسرائیل ویدیو فیلم جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان حمله اسرائیل به لبنان
اخبار مرتبط