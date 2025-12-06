شبکه المنار برای نخستین بار ویدئویی منتشر کرده که نشان می‌دهد رزمندگان بخش موشکی حزب‌الله بلافاصله پس از بمباران یکی از مناطق جنوب لبنان، خودروی حامل لانچر راکت‌ها را از زیر آوار خارج کرده و با وجود آسیب به اتاقک راننده، آن را به محل مورد نظر منتقل کرده و تمامی موشک‌ها را به سمت اراضی اشغالی فلسطین شلیک کردند.