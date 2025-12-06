تصاویر جنجالی ماراتن کیش

ماراتن کیش که با استقبال گسترده‌ای مواجه شده بود، به واسطه پوشش زنان و حواشی‌اش به جنجال کشیده شده است. دادستان کیش اعلام کرد: «...با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است. با توجه به تخلفات صورت‌گرفته و براساس قوانین و مقررات، پرونده کیفری برای مسئولان و عوامل برگزارکننده این رویداد تشکیل شده است....» تصاویر افتتاحیه بخش مردان و همچنین بخشی از تصاویر زنان که البته به واسطه پوشش محو شده را می‌بینید.