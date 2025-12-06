نبض خبر
هشدار مقام اطلاعاتی اسرائیل درباره «چمن زنی» در ایران
دنی سیترینوویچ رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم اسرائیل (امان) میگوید مشکل (اسرائیل) همچنان پابرجاست و ایران میتواند تاسیسات اتمیاش را بازسازی کند. این مقام اطلاعاتی صهیونیست با اشاره به اینکه ایران در حالی یاد گرفتن از این اصطکاک (جنگ دوازده روز) است، تاکید کرد ایرانیها هر روز در حال تست موشک هستند و همزمان در حال بازسازی تاسیسات هستهایشان هستند و این در تصاویر ماهوارهای دیده میشود. او درباره اجرای سیاست چمن زنی در ایران (بمباران مداوم تاسیسات) هشدار داد که اجرای این سیاست تاوان خواهد داشت: «درگیر جنگ فرسایشی خواهیم شد... نمیدانم چه بهایی برای این میپردازیم تا به تاسیسات موشکی ایران حمله کنیم... ایران به دنبال جنگ تازه با اسرائیل نیست اما اگر احساس کند که اسرائیل برنامه دارد تا به ایران حمله کند، در آغاز کردن هیچ جنگی تردید نخواهد کرد...» تحلیل کامل این مقام اطلاعاتی اسرائیل را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
باید ایران اسلامی پیش دستی کرده و با یک جنگ پیش دستانه این اشغال ها را از روی زمین محو کند اینها طاقت یک جنگ یک ماهه که هر روز موشک بخورند ندارند . پنج روز نتونستند طاقت بیارند فقط بلند حرف مفت بزنند . مرگ یکبار شیون یکبار
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تو اگه عرضه جنگیدن داشتی نمی رفتی دم اربابتو ببینی به التماس بیفتی آتش بس کنی اونم بدون پیش شرط 30 روز پشت سر هم موشک خورده بودی الان خرابه ای بیش نبودی که بخوای بشینی حرف مفت بزنی
از روز تأسیس تا به امروزعادت دارند خود را مظلوم و دیگران را خطری برای بقای خود بدانند.