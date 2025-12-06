En
روایت دیپلمات سابق از تفاوت معنادار احمدی نژاد و هاشمی
تعداد بازدید : 538
کد خبر:۱۳۴۴۲۰۴
2229 بازدید
نبض خبر

اسرائیل تهدیدی بزرگ‌تر از ایران شد!

تحرکات اسرائیل از پس از طوفان الاقصی که منجر به حمله به سوریه، عراق، لبنان، یمن، قطر و ایران شده، چهره رژیم صهیونیستی را به شدت خراب کرده است؛ موضوعی که انعکاسش را در نظرسنجی‌ها می‌توان دید. در نظرسنجی که آکسفورد درباره بزرگ ترین تهدید در خاورمیانه برگزار شد، اسرائیل بالاتر از ایران قرار گرفت. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ایران و اسرائیل ویدیو ایران اسرائیل آکسفورد تهدید خاورمیانه ایران هراسی حمله اسرائیل به قطر حمله اسرائیل به یمن حمله اسرائیل به لبنان حمله اسرائیل به سوریه حمله اسرائیل به ایران
