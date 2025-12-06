تحرکات اسرائیل از پس از طوفان الاقصی که منجر به حمله به سوریه، عراق، لبنان، یمن، قطر و ایران شده، چهره رژیم صهیونیستی را به شدت خراب کرده است؛ موضوعی که انعکاسش را در نظرسنجی‌ها می‌توان دید. در نظرسنجی که آکسفورد درباره بزرگ ترین تهدید در خاورمیانه برگزار شد، اسرائیل بالاتر از ایران قرار گرفت. جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.