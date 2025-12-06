نبض خبر
تصاویر تکان دهنده برج لوکس شمال تهران؛ وزیر خواب است؟!
تصاویر تکان دهنده تبلیغاتی از برج لوکس در شمال تهران که نشان میدهد در این برج حجم عظیمی از آب در قالب جوی و استخر و... در جریان است. ظاهراَ حتی صرفه جویی در مصرف آب که توصیه عباس علی آبادی وزیر نیرو است، برای طبقه فرودست است و ساکنان منطقه یک که گروه توانگر هستند از این صرفه جوییها مستثنی هستند.
ساکنان چنین برج ها و ویلاها چه کسانی می توانند باشند؟!!!
ناشناس| |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
والی| |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ناشناس| |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
چکار به وزیر دارد چند سال پیش این ساخته شده ؟
ناشناس| |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
چرا وزیر باید با اینها در گیر شود بسیاری از اینها خودی هستند که توانسته اند به ثروتهای افسانه ای دست یابند .
میگوید منطقه یک در همان منطقه یک انسانهایی زندگی میکنند به نان شبشان هم محتاجند .
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ناشناس| |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
یعنی شما تصور می کنی غیرتهرانی ها میان تهران که شنا کنند؟!!
وزیر خودش تو همین مدل برجها زندگی میکنه
ناشناس| |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نه در این مورد و نه در هر مورد دیگر مثل چاههای غیر مجاز وزیر توان دخالت ندارد
وقتی مشاور اینها، امثال سریع القلم است که میگوید نباید به فقرا اجازه داد که به مدیریت های اقتصادی و سیاسی برسند، دیگر چه انتظاری دارید؟ درد اینجاست که مردم طبقات پایین هم به این دولت اشراف رای میدهند تا مقدرات آنها را به نفع طبقه اشرافی مصادره و تصمیم سازی کنند.
چرا میگی ساکنان منطقه یک ؟ همه پولدار هستند ؟ شما بافت کاشانک - دار آباد - چیذر را دیدی ؟؟ خونه های 50 متری هم هست که پول ایزوگام سقفشان را ندارند .
ناشناس| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
آب استخرها معمولا از طریق تانکر و از چشمه ها و آبهای زیر زمینی تامین میگردد و گاها سه چهار سال مرتب تصفیه شده و تعویض نمیگردد.
ناشناس| |
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
آقای وزیر این فیلم اگر جدیدودرشرایطی که کشور درگیر کمبود منابع آب درپشت سدها جهت مصارف عمومی میباشد وازانجائیکه خودشما دریکی از دیدارهای تان در محله های شهر تهران شاهد یک مورد اصراف آب توسط یکی ساکنین بوده و تذکر هم دادید الان با مشاهده این فیلم قطعا شما باید هم مدیر آب آن منطقه را وهم شهردار آن منطقه را پاسخگو نمائید