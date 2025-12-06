En
شهرام جزایری: میزان فساد دولتی سالیانه 170 میلیارد تومان است!
نبض خبر

تصاویر تکان دهنده برج لوکس شمال تهران؛ وزیر خواب است؟!

تصاویر تکان دهنده تبلیغاتی از برج لوکس در شمال تهران که نشان می‌دهد در این برج حجم عظیمی از آب در قالب جوی و استخر و... در جریان است. ظاهراَ حتی صرفه جویی در مصرف آب که توصیه عباس علی آبادی وزیر نیرو است، برای طبقه فرودست است و ساکنان منطقه یک که گروه توانگر هستند از این صرفه جویی‌ها مستثنی هستند.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
71
پاسخ
ساکنان چنین برج ها و ویلاها چه کسانی می توانند باشند؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
علی آبادی ها و دوستان
والی
| Japan |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
نیکی و پرسش!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
فقط بدلایلی مثل حمله اسراییل میشه فهمید کیا توشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
38
9
پاسخ
چکار به وزیر دارد چند سال پیش این ساخته شده ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
کسی کاری به وزیر نداشت. میگن وضع مصرف ثروتمندان در شرایط بحران آب اینگونه است. مگه چند سال قبل مشکل آب نداشتیم؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
56
پاسخ
چرا وزیر باید با اینها در گیر شود بسیاری از اینها خودی هستند که توانسته اند به ثروت‌های افسانه ای دست یابند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
6
11
پاسخ
میگوید منطقه یک در همان منطقه یک انسانهایی زندگی میکنند به نان شبشان هم محتاجند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اونهایی که فکر میکنن مناطق شمال تهران اینطوری هست همان هایی هستند که فکر میکنن کل آمریکا گل و بلبله! این برج هایی که می بینی و این ادا اصول ها هیچ کدومش برای مردم محلی این مناطق نیست. دست سه قشر خاص هست:1-مسئولین و اقوام مسئولین 2-تاجران نوظهور(بدهکاران بانکی و کلاهبرداران) 3-غیر تهرانی های ساکن تهران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ناشناس 11:52
یعنی شما تصور می کنی غیرتهرانی ها میان تهران که شنا کنند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
4
43
پاسخ
وزیر خودش تو همین مدل برجها زندگی میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
بله با چشمان خودمان دیدیم برخی چطور زندگی می کنند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
14
پاسخ
نه در این مورد و نه در هر مورد دیگر مثل چاههای غیر مجاز وزیر توان دخالت ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
7
11
پاسخ
وقتی مشاور اینها، امثال سریع القلم است که میگوید نباید به فقرا اجازه داد که به مدیریت های اقتصادی و سیاسی برسند، دیگر چه انتظاری دارید؟ درد اینجاست که مردم طبقات پایین هم به این دولت اشراف رای میدهند تا مقدرات آنها را به نفع طبقه اشرافی مصادره و تصمیم سازی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
چرا میگی ساکنان منطقه یک ؟ همه پولدار هستند ؟ شما بافت کاشانک - دار آباد - چیذر را دیدی ؟؟ خونه های 50 متری هم هست که پول ایزوگام سقفشان را ندارند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
ساکنان منطقه یک با مردم محلی منطقه یک فرق میکنن!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
16
5
پاسخ
آب استخرها معمولا از طریق تانکر و از چشمه ها و آبهای زیر زمینی تامین میگردد و گاها سه چهار سال مرتب تصفیه شده و تعویض نمیگردد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اونوقت این آبها از مریخ وارد میشه؟؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
8
پاسخ
آقای وزیر این فیلم اگر جدیدودرشرایطی که کشور درگیر کمبود منابع آب درپشت سدها جهت مصارف عمومی می‌باشد وازانجائیکه خودشما دریکی از دیدارهای تان در محله های شهر تهران شاهد یک مورد اصراف آب توسط یکی ساکنین بوده و تذکر هم دادید الان با مشاهده این فیلم قطعا شما باید هم مدیر آب آن منطقه را وهم شهردار آن منطقه را پاسخگو نمائید
