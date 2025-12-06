تصاویر تکان دهنده برج لوکس شمال تهران؛ وزیر خواب است؟!

تصاویر تکان دهنده تبلیغاتی از برج لوکس در شمال تهران که نشان می‌دهد در این برج حجم عظیمی از آب در قالب جوی و استخر و... در جریان است. ظاهراَ حتی صرفه جویی در مصرف آب که توصیه عباس علی آبادی وزیر نیرو است، برای طبقه فرودست است و ساکنان منطقه یک که گروه توانگر هستند از این صرفه جویی‌ها مستثنی هستند.