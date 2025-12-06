سوت
عکس العمل علی دایی و فردوسی پور به گروه ایران در جام جهانی
عکس العمل علی دایی و عادل فردوسی پور به ترکیب گروه ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و میزان شانس صعود ایران از گروه برای نخستین بار را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت قرعه کشی جام جهانی خداداد عزیزی ویدیو
اخبار مرتبط
«جایزه صلح» برای ترامپ، «زرشک طلایی» برای اینفانتینو؛ انتقادها از فروپاشی تمام عیار مرز بین فوتبال و سیاست
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ازبکستان و قطر رو هم نتونستن ببرین، بعد میخوای نیوزلند رو ببرن،زرشک
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
چقدر پوز این ناعادل کش اومد از پیش بینی قلعه نوئی
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
حالا این علی دایی فو تبالیست بوده اخه این فردوسی پور جز لب و دهن و دلالی و خودنمایی برای پول جمع کردن چی بلده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
خداوند هر دو عزیز را حفظ کند و عمر پر برکت به ایشان عطا نماید.
آمین.
آمین.
حیف وقت و انرژی ادم واسه فوتبال بزاره.
پول رو اونا میگیرم، لذتشو اونا میبرن بعد یه عده خودشونو براشون پاره میکنن.
دریغ از یه جو اگاهی و عقل
پول رو اونا میگیرم، لذتشو اونا میبرن بعد یه عده خودشونو براشون پاره میکنن.
دریغ از یه جو اگاهی و عقل
با پخش زنده از شبکه 3 کی میاد برنامه های اینترنتی عادل رو نگا کنه