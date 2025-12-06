En
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 4785
سوت

عکس العمل علی دایی و فردوسی پور به گروه ایران در جام جهانی

عکس العمل علی دایی و عادل فردوسی پور به ترکیب گروه ایران در جام جهانی فوتبال 2026 و میزان شانس صعود ایران از گروه برای نخستین بار را می‌بینید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
7
28
پاسخ
ازبکستان و قطر رو هم نتونستن ببرین، بعد میخوای نیوزلند رو ببرن،زرشک
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
قضیه بازی دوستانه با جام جهانی خیلی فرق می کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
11
30
پاسخ
درود بر هر دو عزیز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
8
پاسخ
زياد به دلتون صابون نزنيد پوستش بلند ميشه
یونس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
30
12
پاسخ
چقدر پوز این ناعادل کش اومد از پیش بینی قلعه نوئی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
پیش بینی نبود بیشتر آرزوش بود بلکه آمار گل خورده تیمش دو رقمی نشه!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
15
پاسخ
به امید خدا با گروهبان میبازیم و برمیگردیم...
غلامیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
27
11
پاسخ
حالا این علی دایی فو تبالیست بوده اخه این فردوسی پور جز لب و دهن و دلالی و خودنمایی برای پول جمع کردن چی بلده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
جفتشون بدرد نمیخورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
10
20
پاسخ
خداوند هر دو عزیز را حفظ کند و عمر پر برکت به ایشان عطا نماید.
آمین.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
3
17
پاسخ
حیف وقت و انرژی ادم واسه فوتبال بزاره.
پول رو اونا میگیرم، لذتشو اونا میبرن بعد یه عده خودشونو براشون پاره میکنن.
دریغ از یه جو اگاهی و عقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
19
5
پاسخ
با پخش زنده از شبکه 3 کی میاد برنامه های اینترنتی عادل رو نگا کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
18
3
پاسخ
فردوسی پور دنبال ویو گرفتن
