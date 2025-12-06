سوت
زبان بدن قلعهنویی بعد از همگروهی با بلژیک
ویدیویی از خوشحالی امیر قلعهنویی بعد از همگروهی ایران با بلژیک در جام جهانی 2026 وایرال شده را میبینید.
ما که چیزی از زبان بدن قلعه نویی ندیدیم
ناشناس| |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
قدر ژنرال رو بدونید
با اختلاف بهترین مربی داخلی است
ناشناس| |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
وقت اگه تیم چهارم هائیتی می شد کلا پیش بینی قلعه نویی درست در می اومد . خیلی جالب بود .
ناشناس| |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اتفاقا بد شانسی آورد ... افتاده بود با چند تا تیم قوی تر و گروه مرگ دیگه کسی حریف زبونش نمیشد وقتی هم میباخت!!!!
با سلام
اگر با همین فرمون بریم جام جهانی(بدون برنامه ریزی و بازی با تیم های خوب) سرگرمی بقیه تیم ها خواهیم بود. بلژیک در بازیهای مقدماتی جام جهانی همه تیم ها را با اختلاف چند گل برده 7-0 و 4-0 و... باید مراقب باشیم مثل انگلیس و ایران نشه 6 تا بخوریم. همه مسئولان باید سریع بسیج بشن تا نتایج آبرومندانه بگیریم.
