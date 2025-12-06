En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
تعداد بازدید : 3527
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۱۸۹
کد خبر:۱۳۴۴۱۸۹
4592 بازدید
نظرات: ۱۴
سوت

زبان بدن قلعه‌نویی بعد از همگروهی با بلژیک

ویدیویی از خوشحالی امیر قلعه‌نویی بعد از همگروهی ایران با بلژیک در جام جهانی 2026 وایرال شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت قرعه کشی جام جهانی امیر قلعه نویی تیم ملی فیلم جام جهانی آمریکا بلژیک
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
تکواندوی ایران قهرمان جهان شد
«جایزه صلح» برای ترامپ، «زرشک طلایی» برای اینفانتینو؛ انتقادها از فروپاشی تمام عیار مرز بین فوتبال و سیاست
عکس العمل علی دایی و فردوسی پور به گروه ایران در جام جهانی
لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی
اهدای نشان صلح فیفا به ترامپ! + زیرنویس
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
6
پاسخ
هنگ کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
17
پاسخ
ما که چیزی از زبان بدن قلعه نویی ندیدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
باید ببینیم زبان دهنش چی میگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
11
پاسخ
خود قلعه نویی را هم ندیدیم چه رسد به زبان بدنش
امیر حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
8
2
پاسخ
قدر ژنرال رو بدونید
با اختلاف بهترین مربی داخلی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
گروهبان عااالیه با اختلاف . خخخخخ
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
2
پاسخ
وقت اگه تیم چهارم هائیتی می شد کلا پیش بینی قلعه نویی درست در می اومد . خیلی جالب بود .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
آرزوش میرسید بهتره بگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
اوووووف چه زبان بدنی اومد
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
2
پاسخ
اتفاقا بد شانسی آورد ... افتاده بود با چند تا تیم قوی تر و گروه مرگ دیگه کسی حریف زبونش نمیشد وقتی هم میباخت!!!!
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
1
پاسخ
زنگ تفریح جام جهانی
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
2
پاسخ
با سلام
اگر با همین فرمون بریم جام جهانی(بدون برنامه ریزی و بازی با تیم های خوب) سرگرمی بقیه تیم ها خواهیم بود. بلژیک در بازیهای مقدماتی جام جهانی همه تیم ها را با اختلاف چند گل برده 7-0 و 4-0 و... باید مراقب باشیم مثل انگلیس و ایران نشه 6 تا بخوریم. همه مسئولان باید سریع بسیج بشن تا نتایج آبرومندانه بگیریم.
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
3
پاسخ
این چه پخش کردنیه! چند صدم ثانیه.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟