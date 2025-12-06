جام جهانی فوتبال 2026 به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا در اواخر بهار سال آینده برگزار خواهد شد. قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز (جمعه، ۱۴ آذر) انجام شد و در مرحله گروهی، 48 تیم با هم به رقابت می‌پردازند. تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها با بلژیک، مصر و نیوزیلند با سرگروهی بلژیک هم‌گروه شد. لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی را می‌بینید.