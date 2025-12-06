En
شوخی بامزه دختر علی دایی با فوتبالیست شدن پدرش!
سوت

لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی

جام جهانی فوتبال 2026 به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا در اواخر بهار سال آینده برگزار خواهد شد. قرعه‌کشی این رقابت‌ها امروز (جمعه، ۱۴ آذر) انجام شد و در مرحله گروهی، 48 تیم با هم به رقابت می‌پردازند. تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها با بلژیک، مصر و نیوزیلند با سرگروهی بلژیک هم‌گروه شد. لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی را می‌بینید.
محمدعلی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
2
0
پاسخ
گروه B عجیب نیست؟ کانادا چرا باید سید یک باشه یعنی به عنوان یکی از سرگروها؟ مگه کانادا فوتبال هم اره آخه؟ شانس قظز برای صعود زیاده. الته امیدوارم ایران هم بدرخشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
0
0
پاسخ
اونا در آوردن و قلطعه نویی نگاه کرد
