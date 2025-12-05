En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
صحنه‌ای از ماراتن کیش که همه را منقلب کرد
تعداد بازدید : 371
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۱۸۲
کد خبر:۱۳۴۴۱۸۲
879 بازدید
نظرات: ۳
سوت

اهدای نشان صلح فیفا به ترامپ! + زیرنویس

جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال 2026 نشان صلح فیفا را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا کرد! آنچه اینفانتینو گفت را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
جانی اینفانتینو سوت دونالد ترامپ نشان صلح فیفا قرعه کشی جام جهانی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
8
پاسخ
به کسی که ماکت ب ۲ گذاشته توی جیبش و چپ و راست با افتخار میگه من اونجا را بمباران کردم و حامی درجه یک نسل کشی فلسطینیان در غزه نشان صلح میدن. تف به این دنیاشون و نشان هاشون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
8
پاسخ
بتازون که ماشین هرچی تندتر میره تصادف شدیدتره
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
1
9
پاسخ
روزگار غریبه به جنگ افروزترین فرد نشان صلح میدن انهم به شروری که عشق نشان صلح داره
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟