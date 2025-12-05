سوت
اهدای نشان صلح فیفا به ترامپ! + زیرنویس
جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتبال 2026 نشان صلح فیفا را به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اهدا کرد! آنچه اینفانتینو گفت را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
به کسی که ماکت ب ۲ گذاشته توی جیبش و چپ و راست با افتخار میگه من اونجا را بمباران کردم و حامی درجه یک نسل کشی فلسطینیان در غزه نشان صلح میدن. تف به این دنیاشون و نشان هاشون.