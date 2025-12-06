میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۱۷۷
بازدید: ۳۳۶۱

تک عکس: پاییزِ درختان متاسکویا در چین

در شهر یانچِنگ (Yancheng) در چین، پارک جنگلی ساحل دریای زرد در فصل پاییز درختان متاسکویا (سرخ‌چوب سپیده‌دم) یک گونه از تیره سرو هست سپیده‌دم، برگ‌هایشان را از سبز به زرد و قرمز تغییر می‌دهند و بازدیدکنندگان زیادی برای تماشای این رنگ‌های چشم‌نواز به پارک می‌روند.

برچسب‌ها:
تک عکس پاییز چین سرو
