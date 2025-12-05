نبض خبر
جشن تولد بهاره رهنما در 51 سالگی!
بهاره رهنما، بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون، در روز تولد خود با انتشار تصویری از جشن شخصیاش، این لحظه را با دنبالکنندگانش به اشتراک گذاشت. او در متن استوری تولدش، ضمن اشاره به اهمیت این روز در زندگیاش، از دوستان و مخاطبانی که همواره همراهش بودهاند قدردانی کرد. او همزمان با انتشار ویدیویی از جشن تولد ۵۱ سالگیاش، در پیج اینستاگرامش نوشت: « شب تولد نیم قرن و یک سالگی من بهانه ای بود برای دیدن عزیزانی که سالهاست در روزهای سرد و گرم کنار هم هستیم... دوستان انگشت شمار اما عمیق و پر قدمت و موفق و قدرتمند من... و چه خوب که مزین بود به حضور مادر بزرگوارم: بانو پروین قائم مقامی و چه سبز بود جای جان جهانم که البته از صبح پای ویدیو کال بود با این مادر عاشق...»
