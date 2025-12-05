En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ابوالفضل پورعرب روز به روز خوشتیپ‌تر می‌شود
تعداد بازدید : 1237
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۰۷۱
کد خبر:۱۳۴۴۰۷۱
5054 بازدید
نبض خبر

مردم از گناهان مهران رجبی خواهند گذشت!

کیانوش عیاری کارگردان سینما و تلویزیون در مصاحبه با احمد طالبی نژاد مهران رجبی را یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران خواند و در واکنش به اعتراض طالبی نژاد گفت: «مردم با دیدن سریال 78 متر از گناهان مهران رجبی خواهند گذشت!» اظهارات جنجالی عیاری را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کیانوش عیاری مهران رجبی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
گاف تاریخی مهران رجبی فراتر از «دولاب امیر»!
مهران رجبی: دوست دارم 8 بچه داشته باشم
هنرمند بی‌شرف و باشرف از نظر مهران رجبی
طعنه بامزه سید جواد هاشمی به مهران رجبی
کیانوش عیاری: اگر پدر رومینا «خانه پدری» را دیده بود، شاید کمی فکر می‌کرد / عضو شورای نگهبان: مصوبه مجلس و ایرادات شورا با حادثه تلخ رومینا بی‌ارتباط است
بازی مهران رجبی در نقش رمبو برای خودمونی!
مادر و همسر مهران رجبی در حمام!
سریال کیانوش عیاری متوقف شد
روایت مهران رجبی از ربوده شدن!
روایت مهران رجبی از دستگیری توهین کنندگانش
خاطره کارگردان ایرانی از درخواست فرح از او
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟