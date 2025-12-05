نبض خبر
مردم از گناهان مهران رجبی خواهند گذشت!
کیانوش عیاری کارگردان سینما و تلویزیون در مصاحبه با احمد طالبی نژاد مهران رجبی را یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران خواند و در واکنش به اعتراض طالبی نژاد گفت: «مردم با دیدن سریال 78 متر از گناهان مهران رجبی خواهند گذشت!» اظهارات جنجالی عیاری را میبینید و میشنوید.
