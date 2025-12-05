En
افشاگری تکان‌دهنده از دو رویی برخی نمایندگان مجلس
کد خبر:۱۳۴۴۰۶۰
کد خبر:۱۳۴۴۰۶۰
نبض خبر

کنایه سنگین به «گریه پشت تریبون» صدیقی و پراید جلیلی

جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس در مصاحبه با مجید واشقانی در کنایه‌ای به امام جمعه اسبق تهران گفت: «وقتی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر این کشور می‌گوید من نمی‌دانستم ده هزار متر زمین به نامم کردند در حالی‌ که می‌دانست! وقتی مسئول امر به معروف دروغ می گوید و پشت تریبون نماز جمعه گریه می‌کند جوون ایرانی نمی‌آید بگوید جمهوری اسلامی می‌گوید دینتان مشکل دارد... ما در مملکت فقر را کردیم فخر، در صورتی که ساده سازی فخر بود، نه فقر. ما برای اینکه رای بگیریم، با پراید رفتیم در انتخابات ثبت نام کردیم ولی نگفتیم برای اینکه پراید را ضد گلوله کنیم، پول دو تا بنز اس 500 را خرجش کردند!» اظهارات جنجالی این نماینده سابق مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
