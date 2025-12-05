لحظه رضایت معاون پزشکیان برای اهدای اعضای دومین فرزندش

صبح امروز مراسم تشییع پیکر مرحومه فاطمه حیدری و حسنا سقاب اصفهانی در صحن کوثر آستان قدس رضوی برگزار شد. پس از این مراسم و خواندن نماز، پیکرها برای تدفین به آرامگاه خواجه اباصلت مشهد منتقل شود. ساعتی پس از تدفین، در حالی که جمعی از همراهان در تالار پذیرایی اطعام می‌شدند، بیمارستانی که سبحان سقاب اصفهانی در بخش مراقبت‌های ویژه آن بستری بود، خبر از قطعی شدن مرگ مغزی او داد. این خبر در ساعت 16:30 دقیقه به اطلاع اسماعیل سقاب اصفهانی رسید. سقاب اصفهانی ساعتی پس از شنیدن خبر و پس از استخاره، رضایت‌نامه اهدای عضو فرزند کوچکش، سبحان را نوشت و امضا کرد تا مراحل پزشکی و حقوقی اهدای اعضای بدن او با سرعت انجام شود و اسباب جان بخشیدن به کسانی شود که چشم به راه این اعضا هستند. اسماعیل سقاب اصفهانی روز سه‌شنبه و به دنبال مرگ مغزی دخترش حسنا ، رضایت خود جهت اهدای اعضای بدن فرزندش را اعلام کرده بود که به دنبال آن بیش از پنج متقاضی از اعضای بدن او بهره‌مند شدند.