نبض خبر
ویدیوی شهروند ترکیهای که وایرال شد: پای خامنهای را میبوسم
در ویدیویی داغ این روزها، یک شهروند ترکیهای از ایران دفاع میکند و در بخشی از حرفهایش مستقیماً خطاب به مردم ایران میگوید: «ای ایرانیها، آذربایجانیها، کُردها، فارسها… اتحاد را حفظ کنید و کشورتان را ویران نکنید، وقتی وطن نباشد، پول به چه کار میآید؟ ناموستان فقط با حفظ وطن میماند» او همچنین به تمجید از قدرت موشکی ایران و ایستادگی مردم میپردازد و میگوید: «خدا سرتان را بالا نگه دارد، من دست و پای خامنهای را میبوسم» این ویدیو که به شدت وایرال شده را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر جنگ دوازده روزه ویدیو شهروند ترکیه ای فیلم
