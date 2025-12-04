En
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
نبض خبر

ویدیوی شهروند ترکیه‌ای که وایرال شد: پای خامنه‌ای را می‌بوسم

در ویدیویی داغ این روزها، یک شهروند ترکیه‌ای از ایران دفاع می‌کند و در بخشی از حرف‌هایش مستقیماً خطاب به مردم ایران می‌گوید: «ای ایرانی‌ها، آذربایجانی‌ها، کُردها، فارس‌ها… اتحاد را حفظ کنید و کشورتان را ویران نکنید، وقتی وطن نباشد، پول به چه کار می‌آید؟ ناموستان فقط با حفظ وطن می‌ماند» او همچنین به تمجید از قدرت موشکی ایران و ایستادگی مردم می‌پردازد و می‌گوید: «خدا سرتان را بالا نگه دارد، من دست و پای خامنه‌ای را می‌بوسم» این ویدیو که به شدت وایرال شده را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
