En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
تعداد بازدید : 2376
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۰۰۴
کد خبر:۱۳۴۴۰۰۴
6305 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

کاترین شکدم: از این طریق در ایران نفوذ کردم!

کاترین شکدم در مصاحبه‌ای در اسرائیل گفت برخی می‌پرسند چگونه اینقدر توانستی در ایران نفوذ کنی؟ او در ادامه توضیح می‌دهد از مشترکات فرهنگی یهودیان و ایرانی‌ها برای نفوذ استفاده کرده است. با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کاترین شکدم ویدیو نفوذ فیلم نفوذی جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ادعای خوش‌چهره: سال‌هاست موساد و سیا در نظام تصمیم‌گیری کشور نفوذ کرده‌اند!
الگوریتم ظریف برای پیدا کردن نفوذی‌ها
عذرخواهی رسمی کواکبیان درباره ماجرای کاترین شکدم!
بیانیه قابل تامل صداوسیما در رابطه با کاترین شکدم
کاترین شکدم در تلویزیون اسرائیل: برای اسرائیل می‌جنگم! + زیرنویس
ادعای تازه کواکبیان از 100 صیغه کاترین شکدم و نادر طالب‌زاده
رهبری دروغی که به ایشان را بسته بود تکذیب کرد / جاسوسی کاترین شکدم دروغ بود!
در صداوسیما مطرح شد: نفوذی یعنی کاترین شکدم که با 120 نفر از افراد بسیار مهم مملکت همخوابگی داشته!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
کلاهتون ‌رو بزارید بالاتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
اونایی که خودشون میدونن کلاهشون رو بالاتر بزارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
عجب اشراف اطلاعاتی تو مملکت هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
قدرت اطلاعاتی موج میزنه
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
پس کواکبیان درست گفته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
خجالت آوره. این که یه زن تنها بوده. وای به حال کاری که نیروهای جاسوسیه کشورهای دیگه با این کشور میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۴
0
1
پاسخ
چه چهره کریهی داره
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟