کاترین شکدم: از این طریق در ایران نفوذ کردم!
کاترین شکدم در مصاحبهای در اسرائیل گفت برخی میپرسند چگونه اینقدر توانستی در ایران نفوذ کنی؟ او در ادامه توضیح میدهد از مشترکات فرهنگی یهودیان و ایرانیها برای نفوذ استفاده کرده است. با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
کاترین شکدم نفوذ جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل
خجالت آوره. این که یه زن تنها بوده. وای به حال کاری که نیروهای جاسوسیه کشورهای دیگه با این کشور میکنند