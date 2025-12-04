En
قهرمان کشتی ایران در حال نظافت حرم امام علی
تعداد بازدید : 1158
نبض خبر

ناگفته‌های شهرام جزایری را در تابناک ببینید

شهرام جزایری در گفت و گو با تابناک ناگفته‌هایش را فاش کرد. جزایری در فرازهایی از این گفت و گو، عنوان کرد: «مشکل من؟ در وانت يك تني صد تن بار گذاشته بودم! دلايل بی‌ثباتی وضعيت اقتصادي بی‌خردی مديريت اجرايی است… چه وفاقی كرديد با هم؟ به كدام متخصص مسئوليت داديد؟ مثل اينكه ما مردم مقصر اصلی ماجرا هستيم! دلار هزار تومانی را ١٢٠ هزار تومان كرديد ما شديم مفسد شما شديد مصلح» برش‌هایی از این گفت وگو را می‌بینید و می‌شنوید. انتشار کامل گفتگو؛ جمعه در تابناک
برچسب‌ها:
نبض خبر شهرام جزایری ویدیو شهرام جزایری عرب
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
9
پاسخ
جزایری و زنجانی مفسدین دیروز مصلحین امروز
تابناک چه خبره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
میگه حکمش تبرئه بوده در نهایت… شما قاضی هستی؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
8
پاسخ
دوران بازگشت ب ز ها و شهرام جزایری ها .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
0
پاسخ
باور کن اینا رو بذارن روی سر فرزین
می ترکونن
