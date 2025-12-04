نبض خبر
ناگفتههای شهرام جزایری را در تابناک ببینید
شهرام جزایری در گفت و گو با تابناک ناگفتههایش را فاش کرد. جزایری در فرازهایی از این گفت و گو، عنوان کرد: «مشکل من؟ در وانت يك تني صد تن بار گذاشته بودم! دلايل بیثباتی وضعيت اقتصادي بیخردی مديريت اجرايی است… چه وفاقی كرديد با هم؟ به كدام متخصص مسئوليت داديد؟ مثل اينكه ما مردم مقصر اصلی ماجرا هستيم! دلار هزار تومانی را ١٢٠ هزار تومان كرديد ما شديم مفسد شما شديد مصلح» برشهایی از این گفت وگو را میبینید و میشنوید. انتشار کامل گفتگو؛ جمعه در تابناک
