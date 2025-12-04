En
رشوه مافیای خودرو: گفتند 300 میلیارد بگیر وگرنه...
کد خبر:۱۳۴۳۹۹۰
965 بازدید
نظرات: ۲۱
نبض خبر

افزایش 50 هزار تومانی قیمت ماست در یک هفته؟!

وضعیت افزایش قیمت محصولات در کشور نشان می‌دهد نه فقط بازار ارز و طلا، بلکه کلیه بازارها به حال خود رها شده‌اند. در ویدیویی که می‌بینید و در فضای مجازی وایرال شده، در یک هفته ماست میهن 50 هزار تومان گران شده است.
گرانی صدای این روحانی مشهور را درآورد: مسابقه است!
دلار در 1404 چه قیمتی می‌شود؟ پاسخ ترسناک ظریف
اگر تحریم رفع شود، تحریم را باید مصنوعی ایجاد کنیم!
قیمت دلار رسماً اعلام شد؛ دلار می‌ریزد؟
آمارهای وحشتناک تورمی و اجرای پروژه رئیسی توسط پزشکیان
با افزایش قیمت دلار مقدمه اغتشاش را فراهم می‌کنند
بی‌خیالی وزیر اقتصاد خون مجری تلویزیون را به جوش آورد
طرح استیضاح پزشکیان به خاطر دلار در مجلس!
تحقیر پول ایران توسط ترک‌ها با به آتش کشیدن!
ادبیات وقیحانه پس از گران کردن لبنیات
کمدی افغانی‌ها برای صفرهای پول ایران!
دستمزد کارگران در 1403، 4 دلار کمتر از 1402!
خاک بر سر جوانی تو که با بالا رفتن دلار از دست ‌میره!
پاسخ پزشکیان درباره اعزام نظامیان به سوریه، قانون حجاب و گرانی بنزین
احتمال افزایش ۷ درصدی قیمت ۳ محصول لبنی
بیش از 50 درصد مردم ایران حداقل کالری را نمی‌خورند!
عراقی‌ها و افغانی‌ها مسخره‌مان می‌کنند!
یازده بار گران کردن دلار اشتباه نیست، خیانت است!
افشاگری درباره مافیای گردن کلفت فولاد و پتروشیمی
وزیر اسبق: با 40 میلیون حقوق بازنشستگی نمی‌توانم خانواده‌ام را اداره کنم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
2
پاسخ
میهن هنوز بوی نامطبوعی میده
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
5
پاسخ
وقتی می گویند مملکت بی صاحب است و هرکی هرکی همین است. فقط ماست نیست که گران شده شیر ماهشان هم کی ۱۵ روز ۳۰ هزار تومان گران شده. چه کسی مسئول این گرانی ها است. چه کسی باید به داد این مردم برسد، ؟ مگر حقوق ها زیاد شده مگه چه خبر شده؟
ناشناس
|
Germany
|
۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
لبنیات دوبرابر شده
برنج دوبرابر شده
روغن یک نیم برابر شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
علی برکت الله به دولت سوم روحانی
ناشناس
|
Portugal
|
۲۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
افزایش 50 هزار تومانی قیمت ماست در یک هفته؟!
کاش حقوق و دستمزدها هم جزء لبنیات خصوصا ماست بودند .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
نوش جون شانزده میلیون ساده لوحی که به پزشکیان رای دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
5
پاسخ
دولت در حال بی اثر کردن تحریم هاست البته به قیمت فقر و فلاکت مردم
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
ماست نیم کیلوی ۳۰هزارتومان گران شد
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
از ماست که بر ماست .
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
2
پاسخ
واقعا در اکثر بازارها و اصناف هیچ نظارتی نیست و هر کی هر چی دوست داشته باشه برای قیمت کالا و خدمات خودش می گه!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
همه قیمت ها رها شدن. هر کی هر چقدر دوست داره اضافه می کنه. قیمت ورق فولادی از ۵۰ تومن ظرف یک ماه رسیده به ۹۰ تومن. آخه چرا؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
چون پزشکیان اومده کشورو ویران کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
4
پاسخ
کشوری که به حال خودش رها شده باشه یعنی همین . اون از وضع طلا ،خودرو و دلار و این هم از وضع لبنیات . فقط ادعا
