افزایش 50 هزار تومانی قیمت ماست در یک هفته؟!
وضعیت افزایش قیمت محصولات در کشور نشان میدهد نه فقط بازار ارز و طلا، بلکه کلیه بازارها به حال خود رها شدهاند. در ویدیویی که میبینید و در فضای مجازی وایرال شده، در یک هفته ماست میهن 50 هزار تومان گران شده است.
وقتی می گویند مملکت بی صاحب است و هرکی هرکی همین است. فقط ماست نیست که گران شده شیر ماهشان هم کی ۱۵ روز ۳۰ هزار تومان گران شده. چه کسی مسئول این گرانی ها است. چه کسی باید به داد این مردم برسد، ؟ مگر حقوق ها زیاد شده مگه چه خبر شده؟
لبنیات دوبرابر شده
برنج دوبرابر شده
روغن یک نیم برابر شده
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
افزایش 50 هزار تومانی قیمت ماست در یک هفته؟!
کاش حقوق و دستمزدها هم جزء لبنیات خصوصا ماست بودند .
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
دولت در حال بی اثر کردن تحریم هاست البته به قیمت فقر و فلاکت مردم
واقعا در اکثر بازارها و اصناف هیچ نظارتی نیست و هر کی هر چی دوست داشته باشه برای قیمت کالا و خدمات خودش می گه!!
همه قیمت ها رها شدن. هر کی هر چقدر دوست داره اضافه می کنه. قیمت ورق فولادی از ۵۰ تومن ظرف یک ماه رسیده به ۹۰ تومن. آخه چرا؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳