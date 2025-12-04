نبض خبر
شهردار اسرائیلی: ایران به «باتیام» رسید!
زفیکا بروت، شهردار باتیام که در جنگ ۱۲ روزه مورد حملات موشکی ایران نیز قرار گرفت با انتشار پیامی ویدیویی کمسابقه در فیسبوک خود ادعا کرد ایران درحال تلاش برای جذب برخی شهرکنشینان بهعنوان عامل اطلاعاتی است. او گفت نهادهای امنیتی به او اطلاع دادهاند که برخی ساکنان شهر با عناصر وابسته به ایران ارتباط داشتهاند. بروت گفت: «ایرانیها به بات یام رسیدهاند و این شوخی نیست. ما در حال همکاری با مقامات امنیتی در مورد احتمال افتادن ساکنانمان در دام اطلاعات ایران هستیم.»
