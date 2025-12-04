میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: سفر رئیس جمهور به یاسوج

دکتر مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه 13 آذر 1404، در پانزدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی، با استقبال امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمعی از مقامات محلی وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.رئیس جمهور باحضور درنشست ها با فعالان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فرهیختگان این استان دیدار وگفتگو کرد.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
