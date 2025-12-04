En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
هشدار سیاستمدار عرب درباره جنگ ایران و اعراب
تعداد بازدید : 11
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۹۳۸
کد خبر:۱۳۴۳۹۳۸
110 بازدید
نبض خبر

تصاویر پیشروی سریع مزدوران امارات در یمن؛ تکرار پروژه سوریه؟!

نیروی مسلح تحت نفوذ امارات تحت عنوان شورای انتقالی جنوب از روز چهارشنبه 12 آذر عملیات وسیعی را در استان حضرموت آغاز کرد و توانست بخش‌هایی از شمال وادی حضرموت، از جمله شهرهای سیئون و تریم را به تصرف خود درآورد. طبق گزارش‎ها، این پیشروی با ورود زرهی و تجهیزات نظامی پشتیبانی‌شده از امارات انجام شد. این عناصر کنترل تأسیسات نفتی و تأسیسات حیاتی در منطقه را هدف گرفته‌اند و بدون مقاومت جدی فعلاً در حال پیشروی هستند. برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مقامات و فرماندهان محلی در توافقی بدون درگیری این مناطق را تحویل داده‌اند و به همین دلیل درگیری وسیعی رخ داد؛ اتفاقی که مشابه الگوی سوریه و سقوط حکومت بشار اسد است. در واکنش به این تحولات، انصارالله یمن (حوثی‌ها)، این اقدامات را «تلاش برای تجزیه یمن» توصیف کرده و هشدار داده است که حضور نیروهای خارجی و شورای انتقالی جنوب را تحمل نخواهند کرد. تصاویر سرعت پیشروی این گروه‌ها و همچنین جایگزینی پرچم‌شان با پرچم یمن در این مناطق را با این توضیح می‌بینید که باید دید در ادامه و با نزدیک شدن این عناصر به مناطق که تراکم نیروهای انصارالله زیاد است، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شورای انتقالی جنوب یمن پیشروی شورای انتقالی جنوب جنگ یمن انصارالله ویدیو امارات متحده عربی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟