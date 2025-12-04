نبض خبر
واکنش تند سیدجواد هاشمی به خبر دستگیری بازیگران
واکنش تند سیدجواد هاشمی از خبر دستگیری چند بازیگر در میهمانی تولد علی شادمان را ببینید
برچسبها:نبض خبر سیدجواد هاشمی علی شادمان مهمانی سحر دولتشاهی ویدیو
هاشمی برو خجالت بکش دفاع نکن خدا عاقبتمون را ختم بخیر کنه
ناشناس| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
حالا یکی هم مثل شما تو هر موضوعی فاز اخلاق می گیره و ...
ناشناس| |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
ناشناس| |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
مگه بازیگران .قانون کاپیتولاسیون دارند ما نمیدونیم .چرا اینا هر غلطی کنند نباید کسی به اینا کار داشته باشه
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
بازیگر و غیر بازیگر نداره
کسی نیست که گناه نکرده باشه و هر گناهی هم جرم اجتماعی نیست اونا هم اگه گناهی کردن آشکارا نبوده ، حالا آشکارش کردن هم آبروی اونارو بردن و هم بعضی ازین هنرمندها الگوی نسل جدید هستند و وقتی میبینن سلبریتی مورد علاقشون اهل همچین چیزایی بوده اونم جذب این چیزها میشه ، اینطور افشاگریها و آبرو بردنها نتیجش برای نسل جدید تشویقه نه عبرت
پس قرار هر کسی تو حریف شخصی خودش هر کاری بکنه حتما روال قانونی و شو رفتن بعد رفتن داخل خونه
ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
حریم شخصی بازیگران و البته همه مردم با هر صنف و تیپی محترمه. مگر قتل کرده بودند مگر کلاه برداری کرده بودند اینجوری می ریزید تو منزل مردم. شما خود مجرم هستید!
این آقا که بارها نقش شهید را بازی کرده ظاهرا" از گذشته اش پشیمان است . یقه آخوندی آن زمان به تی شرت این زمان و عکس نیمه لخت در استخر تبدیل شده یه دفعه ریش رو صاف کن و خودت را راحت . در یک مصاحبه از نماز نخواندن عروسش به افتخار یاد می کرد و آن را نشانه آزاد اندیشی خود می دانست . استحاله فکری
عمیقابرایت متاسفم آقای هاشمی باید برایتان مرثیه خوانی کردمگراین هنرمندان تافته جدابافته ازهمه مردم عادی باهرسلیقه فکری هستندسروصدایشان باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شده نیروی انتظامی هم واردعمل شده بعدشم که فراوان مشروبات الکلی ازشون پیداشده اگرقرارباشه فقط سطحی حریم خصوصی رودست آویزقر اربدیم اینها این اجازه رو دارندصدتا۲۰۰نفرهنرمنویاغیرهنرمندرودعوت کنند مشروبات الکلی ویاهرچیزدیگه رو مصرف و رقص مختلط وشاید هم چیزهای فراترازاون باشه بعدشم بگویند خانه شخصی وحریم خصوصی واقعا مضحکانه هست