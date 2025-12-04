En
تعداد بازدید : 625
کد خبر:۱۳۴۳۹۲۰
1562 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

واکنش تند سیدجواد هاشمی به خبر دستگیری بازیگران

واکنش تند سیدجواد هاشمی از خبر دستگیری چند بازیگر در میهمانی تولد علی شادمان را ببینید
برچسب‌ها:
نبض خبر سیدجواد هاشمی علی شادمان مهمانی سحر دولتشاهی ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
17
20
پاسخ
هاشمی برو خجالت بکش دفاع نکن خدا عاقبتمون را ختم بخیر کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
jتا اونجایی که من شنیده ام طرف خودش شاکی خصوصی داشته و به حریم یکی دیگه تجاوز کرده بوده...
حالا یکی هم مثل شما تو هر موضوعی فاز اخلاق می گیره و ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
آقای هاشمی دقیقا با خودت چند چندی؟؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
هر غلطی هم کرده باشند ورود به حریم خصوصی اونها خلاف شرع و قانون و اخلاق است و با سیره پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام منافات دارد!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
14
22
پاسخ
مگه بازیگران .قانون کاپیتولاسیون دارند ما نمیدونیم .چرا اینا هر غلطی کنند نباید کسی به اینا کار داشته باشه
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
نگفته کار نداشته باشید میگه اول حریم خصوصی و زندگی خصوصی رو رعایت کنید دوم چرا نامهار و فاش میکنید هنوز هیچ حکمی صادر نشده حالا فهمیدی برادر جان
بازیگر و غیر بازیگر نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
بالاخره ع.ش فهمیدیم کیه.لوش داد!،!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
6
پاسخ
کسی نیست که گناه نکرده باشه و هر گناهی هم جرم اجتماعی نیست اونا هم اگه گناهی کردن آشکارا نبوده ، حالا آشکارش کردن هم آبروی اونارو بردن و هم بعضی ازین هنرمندها الگوی نسل جدید هستند و وقتی میبینن سلبریتی مورد علاقشون اهل همچین چیزایی بوده اونم جذب این چیزها میشه ، اینطور افشاگریها و آبرو بردنها نتیجش برای نسل جدید تشویقه نه عبرت
عموصابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
6
1
پاسخ
پس قرار هر کسی تو حریف شخصی خودش هر کاری بکنه حتما روال قانونی و شو رفتن بعد رفتن داخل خونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
خیر. حکم قضایی نداشتند! اگر عدالت برقرار باشه باید با ضابطین برخورد بشه
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
1
8
پاسخ
موقعی که به درفش کاویانی سنگ میزدن زبون نداشتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
4
5
پاسخ
حریم شخصی بازیگران و البته همه مردم با هر صنف و تیپی محترمه. مگر قتل کرده بودند مگر کلاه برداری کرده بودند اینجوری می ریزید تو منزل مردم. شما خود مجرم هستید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
5
6
پاسخ
این آقا که بارها نقش شهید را بازی کرده ظاهرا" از گذشته اش پشیمان است . یقه آخوندی آن زمان به تی شرت این زمان و عکس نیمه لخت در استخر تبدیل شده یه دفعه ریش رو صاف کن و خودت را راحت . در یک مصاحبه از نماز نخواندن عروسش به افتخار یاد می کرد و آن را نشانه آزاد اندیشی خود می دانست . استحاله فکری
فردین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
4
5
پاسخ
عمیقابرایت متاسفم آقای هاشمی باید برایتان مرثیه خوانی کردمگراین هنرمندان تافته جدابافته ازهمه مردم عادی باهرسلیقه فکری هستندسروصدایشان باعث ایجاد مزاحمت برای مردم شده نیروی انتظامی هم واردعمل شده بعدشم که فراوان مشروبات الکلی ازشون پیداشده اگرقرارباشه فقط سطحی حریم خصوصی رودست آویزقر اربدیم اینها این اجازه رو دارندصدتا۲۰۰نفرهنرمنویاغیرهنرمندرودعوت کنند مشروبات الکلی ویاهرچیزدیگه رو مصرف و رقص مختلط وشاید هم چیزهای فراترازاون باشه بعدشم بگویند خانه شخصی وحریم خصوصی واقعا مضحکانه هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
2
3
پاسخ
این بنده خدا اوایل فیلم های بسیجی بازی می کرد بعد پشیمان شد و حالا 180 درجه تتعییر موضع داده .. امان از پول های باد آورده و مفت بازیگری و فوتبال که آدم های تازه به دوران رسیده می سازه
