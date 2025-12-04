نبض خبر
توجیهات جالب مهران غفوریان حین عذرخواهی را ببینید
پس از حاشیههای ایجادشده در برنامه «بازمانده» و توهین به نماد تاریخی شیردال و درفش کاویانی، سیامک انصاری و کارگردان برنامه عذرخواهی کردند اما مهران غفوریان سکوت کرده بود. به همین دلیل بخش زیادی از کاربران فضای مجازی منتظر عذرخواهی مستقیم مهران غفوریان بودند که بالاخره این بازیگر راضی به عذرخواهی از مردم ایران شد. او در این باره ویدیویی منتشر کرد و گفته: «من آنجا نبودم، اتفاق زشتی بود و پشیمانم!»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مهران غفوریان ویدیو شیردال درفش کاویانی
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
امان ازروزی که کسی از چشم مردم بخاطر یه بیجا کاری بیافته اون روز روز مرگ طرف هست
اين همه اَداى ناراحتى و پشيمانى در آورد وليكن دريغ از ابراز احترام به تمدن ايران و دِرفش كاويانى.
چون درآمد ميلياردى و مفت اين شخص حريص مالِ دنيا، هم اكنون به خطر افتاده و عذر خواهى وى كاملاً دروغين و گول زدن مردم فهيم ايران است.
غفوريان به همين خيال باش كه مردم اغفال تو شوند.
چون درآمد ميلياردى و مفت اين شخص حريص مالِ دنيا، هم اكنون به خطر افتاده و عذر خواهى وى كاملاً دروغين و گول زدن مردم فهيم ايران است.
غفوريان به همين خيال باش كه مردم اغفال تو شوند.