واکنش تند سیدجواد هاشمی به خبر دستگیری بازیگران
نبض خبر

توجیهات جالب مهران غفوریان حین عذرخواهی را ببینید

پس از حاشیه‌های ایجادشده در برنامه «بازمانده» و توهین به نماد تاریخی شیردال و درفش کاویانی، سیامک انصاری و کارگردان برنامه عذرخواهی کردند اما مهران غفوریان سکوت کرده بود. به همین دلیل بخش زیادی از کاربران فضای مجازی منتظر عذرخواهی مستقیم مهران غفوریان بودند که بالاخره این بازیگر راضی به عذرخواهی از مردم ایران شد. او در این باره ویدیویی منتشر کرد و گفته: «من آنجا نبودم، اتفاق زشتی بود و پشیمانم!»
نظرات بینندگان
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
18
پاسخ
امان ازروزی که کسی از چشم مردم بخاطر یه بیجا کاری بیافته اون روز روز مرگ طرف هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
ان شاالله روزی همه پاسخگوی کارهای خود باشند
farhan
|
Italy
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
3
پاسخ
هر چي بگي از چشم مردم افتادي !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
کلا کار خوبی نبود اقای غفوریان
ايرانى وطن پرست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
0
1
پاسخ
اين همه اَداى ناراحتى و پشيمانى در آورد وليكن دريغ از ابراز احترام به تمدن ايران و دِرفش كاويانى.
چون درآمد ميلياردى و مفت اين شخص حريص مالِ دنيا، هم اكنون به خطر افتاده و عذر خواهى وى كاملاً دروغين و گول زدن مردم فهيم ايران است.
غفوريان به همين خيال باش كه مردم اغفال تو شوند.
