توجیهات جالب مهران غفوریان حین عذرخواهی را ببینید

پس از حاشیه‌های ایجادشده در برنامه «بازمانده» و توهین به نماد تاریخی شیردال و درفش کاویانی، سیامک انصاری و کارگردان برنامه عذرخواهی کردند اما مهران غفوریان سکوت کرده بود. به همین دلیل بخش زیادی از کاربران فضای مجازی منتظر عذرخواهی مستقیم مهران غفوریان بودند که بالاخره این بازیگر راضی به عذرخواهی از مردم ایران شد. او در این باره ویدیویی منتشر کرد و گفته: «من آنجا نبودم، اتفاق زشتی بود و پشیمانم!»