فیلم
ورزش
تاریخ انتشار: ۰۵:۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
04 December 2025
سوت
گل مهدی طارمی در جام حذفی یونان را ببینید
گل مهدی طارمی برای المپیاکوس در جام حذفی یونان را ببینید
برچسبها:
سوت
مهدی طارمی
جام حذفی یونان
گل
ویدیو
اخبار مرتبط
سوپرگل علیرضا جهانبخش به هراکلس
حرکت عجیب زنان غربی طرفدار مهدی طارمی!
خودروی فوق لوکس مهدی طارمی در ایتالیا
گل استادانه عادل فردوسی پور
روایت رابعه اسکویی از ارتباطش با مهدی طارمی
گل مهدی طارمی به رئال مادرید را ببینید
بیست گل غیرمنتظره در فوتبال
گل مهدی طارمی برای پورتو در برابر ویزلا
دو گل مهدی طارمی به امارات متحده
100 گل برتر کریستیانو رونالدو
گل زیبا و زیرطاقی طارمی استادیوم را منفجر کرد
تصاویر کولاک تازه طارمی در اینتر و واکنش طارمی
گل پرسپولیس به مس رفسنجان
اولین گل طارمی در سری آ ایتالیا
گل فوقالعاده کیلیان امباپه در تمرینات تیم ملی فرانسه
لحظه ثبت گل تاریخی فرانچسکو توتی را ببینید
سنگ تمام گوینده استادیوم و هواداران پورتو برای طارمی
برترین گلهای علی دایی
گل خداحافظی مهدی طارمی برای پورتو
دومین چالش مهدی طارمی و هنریک میخیتاریان
گل مهدی طارمی در جام حذفی یونان را ببینید
گل مهدی طارمی برای المپیاکوس در جام حذفی یونان را ببینید
پاسخ عجیب استاندار تهران درباره استادیوم آزادی
محمدصادق معتمدیان پاسخ استاندار تهران به سوالی در مورد طولانی شدن...
واحدی نیکبخت: گناه لذت آلودن نماز خواندن است!
علیرضا واحدی نیکبخت در گفتگو با امیرحسین قیاسی گفت: «شاید به قیافهام...
جنجال کیروش بعد از باخت به عربستان را ببینید
بعد از باخت 2 بر یک عمان به عربستان، کیروش که سرمربی عمان است، لپتاپ...
حرفهای تلخ پیمانکار ایرانی ورزشگاه نیوکمپ
پیمانکار ایرانی ورزشگاه نیوکمپ که میگوید 50، 60 ایرانی در این پروژه نقش...
فردوسیپور، گروه ایران در جام جهانی را مشخص کرد
عادل فردوسیپور، بخش ویژهای به شبیهسازی قرعهکشی جام جهانی 2026 اختصاص...
پخش صحبتهای درگوشی خیابانی روی آنتن زنده!
جواد خیابانی، گزارشگر معروف ورزشی، امشب بازی تیمهای فنرباغچه و...
هندیها، محمدحسین میثاقی را بیچاره کردند
محمدحسین میثاقی امشب در برنامه فوتبال برتر صحبت جالبی درباره باخت تیم...
فردوسی پور پیشنهاد 100 سکه طلا را رد کرد!
بابک بادکوبه فاش کرد که برای اجرای عادل فردوسی پور در برنامههای تجاری...
ساپینتو به سیم آخر زد؛ اخراج آقاسی از استقلال!
ریکاردو ساپینتو عارف آقاسی را بابت تمارض اخراج کرد. سرمربی استقلال پس از...
لحظات کتککاری در بازی مس سونگون و گهر زمین
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتسال گفت: «با خاطیان و افرادی که باعث بروز...
خلاصه بازی استقلال 1 - فولاد 0
تیمهای فوتبال استقلال و فولاد در چارچوب هفته 11 لیگ برتر ایران فصل...
پرسپولیس از مهرداد میناوند این آس را رو کرد
باشگاه پرسپولیس یک تکه آواز به یادگار مانده از مهرداد میناوند که خطاب به...
واحدی نیکبخت: خیابانی فامیلیام را عوض کرد!
علیرضا نیکبخت واحدی یا علیرضا واحدی نیکبخت؟ این یاغی مشهور فوتبال...
روایت نیکبخت از فیلم جنجالی پارتی شبانه استقلال
پارتی استقلال فیلمی از یک مراسم با حضور بازیکنان استقلال از جمله علیرضا...
سرنوشت عجیب جیمیجامپ حماسه ملبورن را ببینید
27 سال پیش یک جیمی جامپ فرشته نجات ایران شد و در بازی ایران و استرالیا...
خبری که قبل از دربی خیال پرسپولیسیها را راحت کرد
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال هم برگزار شد و باکیچ و بیفوما در این هفته...
کل کل سردار آزمون و بیرانوند درباره زاد و ولد
ویدیویی از کل کل سردار آزمون و بیرانوند درباره زاد و ولد و تعداد...
کلاهبرداری سنگین یک دختر از علیرضا واحدی نیکبخت
علیرضا واحدی نیکبخت از کلاهبرداری سنگین یک دختر از او که چیزی حدود 160...
جایگاه ایران در رنکینگ فیفا، ابوطالب را شگفتزده کرد
ابوطالب حسینی در واکنش به جایگاه تیم ملی ایران در رنکینگ فیفا گفت: «ما...
نمایش بیشتر
