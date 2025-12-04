En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 121
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۸۹۶
کد خبر:۱۳۴۳۸۹۶
728 بازدید
نبض خبر

هشدار سیاستمدار عرب درباره جنگ ایران و اعراب

عبدالعزیز آل اسحاق، سیاستمدار و روزنامه‌نگار مشهور قطری در یک فروم اعراب را از درگیر شدن در جنگ علیه ایران برحذر داشته و تاکید کرده است» «اگر این جنگ آغاز شود، نیروهای بسیج مردمی عراق وارد عربستان سعودی شده و آن را اشغال خواهند کرد، نه با اتوبوس مانند آنچه در کویت اتفاق افتاد؛ بلکه با استفاده از اپلیکیشن اوبر!» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عبدالعزیز آل اسحاق ویدیو ایران و اعراب قدرت ایران شیخ نشین های خلیج فارس جنگ ایران و عربستان
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
فریادهای جوان باغیرت عرب درباره ایران و یمن
عرب‌ها می‌گویند نمی‌گذاریم از خاک‌مان علیه ایران استفاده شود اما پشت صحنه...
ای عرب‌ها، یک ذره مرد باشید!
خط و نشان مقام اسرائیلی برای عرب‌ها با اشاره به ایران!
80 درصد مردم خلیج فارس ایرانی هستند
سرلشکر باقری: به یمن خدمات مستشاری می‌دهیم
ما هوبره هستیم و آمریکا مثل شاهین!
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
چرا عرب‌ها مانع استفاده از خاک‌شان برای حمله به ایران شدند؟ پاسخ مقام عرب
هشدار صریح پزشکیان به کشورهای عربی
شوخی‌هایی که فقط در شیخ‌نشین‌ها می‌بینید
کشورهای عربی به این دلیل سعی کردند جلوی جنگ ایران و آمریکا را بگیرند
توصیف غیرمنتظره کارشناسان عرب از تفاوت ایران و کشورهای عربی
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
ظریف: اسرائیل برای مصالحه با اعراب به دشمنی ایران نیاز داشت!
حرف‌های معنادار عراقچی درباره رابطه با عربستان
چرا موضع‌عرب‌ها درباره ایران تغییر کرد؟پاسخ آمریکایی‌ها
شیخ‌نشین‌ها از این ویژگی‌های ایران می‌ترسند
اگر ایرانیان بت پرست امپراتوری داشتند، قرار نیست دوباره داشته باشند!
توصیف شگفت انگیز مقام صهیونیست: ایران قدرت اصلی خاورمیانه است!
سخنان غیرمنتظره مفتی سعودی درباره ایران
هشدار کارشناس ترکیه‌ای به ترک‌ها درباره تغییر مرزهای تاریخی با ایران!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
دفاع شهروندان عرب از ایران و خشم مجری شبکه عربی!
نخست وزیر پیشین قطر: سیاست ایرانی‌ها، سیاست پسته است!
در ذهن ایرانیان، بحرین هنوز استانی از ایران است
توصیف ژنرال پاکستانی درباره ایران در تلویزیون پاکستان
چین و روسیه به خاطر منافع ما منافع خودشان را به خطر نخواهند انداخت
حرف‌های مشاور رئیس امارات پس از شش سال تهدید ایران
سفیر آمریکا: ایران در خاورمیانه رقیبی همانند خود ندارد!
چرا رفتار عرب‌ها با ایران تغییر کرد؟ ادعای ژنرال اسرائیلی
توصیف تحلیل گر عرب درباره ژن ایرانی‌ها!ً
چرا ایرانی‌ها در مقابل عربستان برنده می‌شوند؟! پاسخ اعراب
روایت رسانه غربی از تجربه جنگ ایران با ابرقدرت‌ها!
حمله سیاستمدار کویتی به شاهنامه: این تهدید تاریخی است!
ای اسرائیلی! پس کی ما اعراب را از دست ایران نجات می‌دهید؟!
روایت سیاستمدار عرب از قدرت ذاتی ایران: سه میلیون کیلومتر وسعت داشتند!
باید ایرانی‌ها را از کشورهای خلیج فارس بیرون کرد!
دفاع دیدنی تحلیلگر مصری از ایرانی‌ها: آنها صدام حسین نیستند!
ایران یک فرصت خارق العاده است تا مشکل را حل کنیم!
سیاستمدار عرب: کیهان می‌خوانم!
دفاع جانانه کارشناسان عرب از ایران: صدام را به خاطر بیاورید!
عربستان سعودی: ایران ذاتاً حتی زمان شاه تهدید بود! / برای توازن با ایران به صدام حسین پول می‌دادیم!
توهین کارشناس عرب به ایران و پاسخ محکم طرف ایرانی
درگیری دیدنی عرب‌ها بر سر ایران و اسرائیل روی آنتن
روایت چهره مطرح اسرائیلی از امپراتوری ایران!
مکالمه حسن روحانی با سیاستمدار عرب: مثل فالوده‌اید!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟