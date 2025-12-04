هشدار سیاستمدار عرب درباره جنگ ایران و اعراب

عبدالعزیز آل اسحاق، سیاستمدار و روزنامه‌نگار مشهور قطری در یک فروم اعراب را از درگیر شدن در جنگ علیه ایران برحذر داشته و تاکید کرده است» «اگر این جنگ آغاز شود، نیروهای بسیج مردمی عراق وارد عربستان سعودی شده و آن را اشغال خواهند کرد، نه با اتوبوس مانند آنچه در کویت اتفاق افتاد؛ بلکه با استفاده از اپلیکیشن اوبر!» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.