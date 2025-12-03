En
کد خبر:۱۳۴۳۸۶۹
نبض خبر

عذرخواهی سیامک انصاری و کارگردان برنامه‌اش را ببینید

پس از توهین در برنامه «بازمانده» به نمادهای ایرانی از جمله شیردال و درفش کاویانی، عوامل این برنامه ابتدا سکوت کردند اما حالا که با اوج گیری اعتراضات، پلتفرم عرضه کننده این مسابقه توقیف شد، شاهد تغییر رفتار عوامل این برنامه هستیم. ابتدا سعید طالبی تهیه‌کننده و کارگردان برنامه «بازمانده» با انتشار ویدیویی از مردم عذرخواهی کرد و حالا سیامک انصاری مجری مسابقه بازمانده با انتشار ویدیویی خطاب به مردم عذرخواهی کرده است. هنوز مهران غفوریان مجری دیگر این برنامه حاضر به عذرخواهی نشده است. ویدیوی هر دو عذرخواهی و تعابیری که به کار بردند را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بازمانده توهین به ایران شیردال درفش کاویانی سیامک انصاری مهران غفوریان سعید طالبی ویدیو
