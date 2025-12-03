در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی در دستور کار قرار گرفت و ماده (۱) با (۱۷۷) رای موافق، (۴۳) رای مخالف و (۸) رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در ماده (۱) پیشنهاد علی آذری نماینده قوچان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که به تصویب نمایندگان رسید و براساس این پیشنهاد هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای معافیت‌های محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد، درخصوص مازاد، فقط براساس ملائت زوج ( توانمندی مالی) قابل پرداخت است.ی ک نماینده مجلس به کاهش سقف حمایت مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه واکنش جنجالی نشان داد و گفت: «ای جانم!» در مقابل رفیعی نماینده زن در واکنش به کاهش سقف مهریه گفت: «دیگر به این مجلس با این طرح امیدی نداریم!» این عکس العمل‌ها را می‌بینید.