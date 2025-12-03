نبض خبر
هشدار محسنی اژهای درباره پهن کردن تور اطلاعاتی
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای گفت: گزارشی برای بخشهای نظارتی میآید و مراحلی را طی میکند؛ گاهی اوقات قبل از اینکه فرد را در جریان قرار بدهند، رئیس کل دادگستری در جریان قرار گیرد، مسئول مافوق در جریان قرار گیرد شروع به اقداماتی از جمله جمع آوری اطلاعات میکنند. خود فرد و خانواده را زیر چتر اطلاعاتی میبرند که خود این در بسیاری مواقع خلاف شرع، قانون و ضرر است. فرض کنیم لغزشی هم پیدا شده است چرا اجازه میدهیم طرف ته دره برود و بعد به موضوع رسیدگی کنیم، کجای این صیانت است؟ وقتی میشود در قدم اول جلوی لغزش را گرفت چرا این کار را نمیکنیم؟» این بخش از دستورات قاضی القضات را میبینید و میشنوید.
