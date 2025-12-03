En
تعداد بازدید : 2396
کد خبر:۱۳۴۳۷۴۹
4384 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی

مریم مومن و سهیل قاصدی بازیگران سینما شب گذشته با هم ازدواج کردند. فیلمی که مومن از جشن عروسی‌شان منتشر کرده را می‌‎بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مریم مومن سهیل قاصدی فیلم عروسی ویدیو جشن عروسی فیلم عروسی بازیگر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
2
20
پاسخ
مگه فیلم عروسی خصوصی نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
چرا ولی فخر فروشی تو این اوضاع اقتصادی مردم عمومی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
خودشان فیلم را پخش می‌کنند و وقتی که مردم به تجمل‌گرایی و بی‌حجابی آنان اعتراض می‌کنند تازه طلبکار هم می‌شوند!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اینها استاد شدن توی فیلم بازی کردن
منتها زندگی واقعی فیلم بردار نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
3
11
پاسخ
تبریک میگم . من حواسم از دلار 120 تومنی پرت شد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
4
7
پاسخ
دو سال دیگه میگم بهتون . هنرمند جماعت متاهل بشو نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
اینو راست گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
19
پاسخ
ایشالا که خوشبخت بشن آرزوی سلامت و سعادت برای همگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
14
پاسخ
این ها منبع درامدی شده هم برای عروس و داماد و هم راه معروف شدن تالارها و میکاپ کارها و ارایشگر ها و هم دل مردم که تو نون شب موندن بسوزونند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
سلبریتیها شخصیتهای نمایشی دارند و کارشان همین است: نمایش دادن!! و چقدر سخیف است این کار....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
و تاسف‌بار است که بعضی از افراد این جماعت را الگوی خود قرار می‌دهند!!
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
6
9
پاسخ
هم عروس و هم داماد زشتر از حالت عادی خودشان شدند
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
0
9
پاسخ
انشاالله خوشبخت شن. عالی بود.
رهگذر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
9
پاسخ
چقدر خوب کیف کردم...
چقدر خوب که شادیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید...
خوشبخت باشید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
7
پاسخ
الهی عاقبت بخیر شوید مبارک همگی مون باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
1
0
پاسخ
الهی خوشبخت و عاقبت بخیر شوید مبارک باشد
