فیلم عروسی مریم مومن و سهیل قاصدی
مریم مومن و سهیل قاصدی بازیگران سینما شب گذشته با هم ازدواج کردند. فیلمی که مومن از جشن عروسیشان منتشر کرده را میبینید.
مگه فیلم عروسی خصوصی نیست؟
ناشناس| |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
منتها زندگی واقعی فیلم بردار نیست
دو سال دیگه میگم بهتون . هنرمند جماعت متاهل بشو نیست
ناشناس| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
این ها منبع درامدی شده هم برای عروس و داماد و هم راه معروف شدن تالارها و میکاپ کارها و ارایشگر ها و هم دل مردم که تو نون شب موندن بسوزونند
ناشناس| |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
ناشناس| |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
چقدر خوب کیف کردم...
چقدر خوب که شادیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید...
خوشبخت باشید...
چقدر خوب که شادیتون رو با ما به اشتراک گذاشتید...
خوشبخت باشید...