پوستری که مهران غفوریان را به دردسر انداخت

اخیرا پوستر فیلم کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق و بازیگری مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا منتشر شده که در آن مردم قرچک و ورامین را نماد فقر معرفی کردند. فیلم داستان زنانی است که از سر فقر و ناچاری مجبور هستند رحم خود را برای بارداری اجاره بدهند و دقیقاً همین زنان ساکن ورامین و قرچک هستند. این اقدام با واکنش تند مردم این منطقه مواجه شده است. برخی کاربران در این خصوص نوشتند: «وقتی مدیران شهرستان غیر بومی باشند و هیچ تعصبی نسبت به قرچک نداشته باشند عاقبت افزایش توهین‌ها به مردم ورامین و قرچک می‌شود.»