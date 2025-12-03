En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
آهنگ شمالی رحمان و رحیم برای سارا و نیکا!
تعداد بازدید : 124
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۶۹۴
کد خبر:۱۳۴۳۶۹۴
626 بازدید
نبض خبر

پوستری که مهران غفوریان را به دردسر انداخت

اخیرا پوستر فیلم کفایت مذاکرات به کارگردانی سهیل موفق و بازیگری مهران غفوریان، محسن کیایی و ایمان صفا منتشر شده که در آن مردم قرچک و ورامین را نماد فقر معرفی کردند. فیلم داستان زنانی است که از سر فقر و ناچاری مجبور هستند رحم خود را برای بارداری اجاره بدهند و دقیقاً همین زنان ساکن ورامین و قرچک هستند. این اقدام با واکنش تند مردم این منطقه مواجه شده است. برخی کاربران در این خصوص نوشتند: «وقتی مدیران شهرستان غیر بومی باشند و هیچ تعصبی نسبت به قرچک نداشته باشند عاقبت افزایش توهین‌ها به مردم ورامین و قرچک می‌شود.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کفایت مذاکرات سهیل موفق ویدیو فیلم مهران غفوریان
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟