قیمت مرغ در آستانه جهشی بزرگ!

همین مسئله زنگ خطر بدتر شدن اوضاع این بازار در آستانهماه مبارک رمضان و عید نوروز را به صدا درآورده است.
تأمین قطرهچکانی نهاده
به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت مناسبی در تأمین نهادههای موردنیاز مرغداران وجود ندارد، افزود: متأسفانه برخلاف حرفهایی که درباره تأمین نهادهها از سوی مسئولان زده میشود، هنوز تأمین نهادهها اوضاع خوبی ندارد و بهصورت قطرهچکانی به مرغداران تحویل داده میشود. سویا مدتی است که عرضه نمیشود و بهتازگی عرضه ذرت آغاز شده است.
وی ادامه داد: بهنظر میرسد تا زمانی که مسئولان درباره تأمین و عرضه نهادههای دامی شفافسازی نکنند، تولیدکنندگان هم نتوانند برای تولید درست برنامهریزی کنند. اوضاع بدتر از قبل خواهد شد. فروغی با اشاره به اینکه ذخایر استراتژیک بسیاری از مرغداریها، زنجیرهها و تعاونیها روبه اتمام است، گفت: مرغداریها جوجهریزیها را کاهش دادهاند که نشانه آن کاهش قیمت جوجه یکروزه است که تا 45هزارتومان هم به فروش میرفت، اما حالا شنیده میشود جوجه یک روزه به قیمت 10تا 15هزا رتومان فروش میرود.
گرانی نهادههای دامی در بازار سیاه
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نیز درباره بحران نهادهها و افزایش هزینه تولید هشدار داد. وی نبود نهادههای دامی ضروری بهویژه سویا را اصلیترین مشکل فعلی دانست و توضیح داد: تولید بهدلیل کمبود نهادهها بهویژه سویا بهشدت دچار چالش شده و مرغداران مجبورند ذرت را 3برابر و سویا را بیش از 2برابر قیمت مصوب از بازار آزاد تهیه کنند. این وضعیت هزینه تولید را به شکل قابلتوجهی افزایش داده است. او افزود: بهدلیل سختی تأمین نهاده و نبود ارز ترجیحی، مرغها زودتر از موعد مقرر از واحدها تخلیه و روانه بازار میشوند. این اتفاق میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید کشور را کاهش دهد و اگر تدبیری اندیشیده نشود، در انتهای دوره شاهد افت محسوس تولید خواهیم بود.
زیان مرغداران
برومند چهارآیین، از تولیدکنندگان مرغ هم اظهار کرد: قیمت مصوب اعلام شده برای مرغ قیمت کارشناسی و منصفانه نیست و با هزینههای تولید همخوانی ندارد. چهارآیین با بیان اینکه قیمت تمامشده یک کالا را باید با احتساب همه هزینههای تولید و درنظر گرفتن سود متعارف تعیین کرد، گفت: قیمت تمامشده مرغ نیز تابع ۱۷ آیتم است و نباید دستوری و سلیقهای تعیین شود.
وی اضافه کرد: هماکنون هر کیلو مرغ زنده از در مرغداری با احتساب هزینه نهادهها و سایر فاکتورها ۱۱۲هزار تومان و هر کیلو مرغ گرم هم با احتساب هزینههای کشتار، کارگری، حملونقل و... و با درنظر گرفتن سود متعارف برای عمده فروشیها و خرده فروشیها ۱۶۰ هزار و ۵۰۰تومان تمام میشود،درحالیکه قیمت مصوب مرغ زنده از در مرغداری ۸۷هزار تومان و قیمت مصوب مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم ۱35هزار و ۷۰۰تومان تعیین شده است.