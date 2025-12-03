سوت
فردوسیپور، گروه ایران در جام جهانی را مشخص کرد
عادل فردوسیپور، بخش ویژهای به شبیهسازی قرعهکشی جام جهانی 2026 اختصاص داشت؛ بخشی که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد و فضای مجازی نیز به سرعت به آن واکنش نشان داد. در این شبیهسازی که با همان فرمت رسمی فیفا انجام شد، تیم ملی ایران در گروهی قرار گرفت که از حیث تنوع و سطح تیمها، یکی از جذابترین گروههای احتمالی به شمار میرود. طبق قرعهسازی برنامه، ایران در کنار آلمان، مصر و هائیتی قرار گرفت. حضور آلمان بهعنوان یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی، مصر بهعنوان یکی از قدرتهای آفریقا و هائیتی بهعنوان تیمی غیرقابلپیشبینی از منطقه کونکاکاف، ترکیبی متفاوت و هیجانانگیز به این گروه داده بود. این شبیهسازی باعث شد کاربران در شبکههای اجتماعی درباره سختی یا شانس ایران در چنین گروهی بحث کنند، و بسیاری نیز عملکرد احتمالی تیم ملی برابر آلمان و مصر را بررسی کردند. هرچند این قرعهکشی تنها یک شبیهسازی تلویزیونی بود، اما بازتاب گسترده آن نشان داد تب جام جهانی 2026 از همین حالا در میان هواداران فوتبال ایران شعلهور شده است.
