عکس: نشست خبری دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

نشست خبری دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس(ره) عصر سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از خبرنگاران داخلی و خارجی در سالن همایش شیخ فضل‌الله نوری برگزار شد.