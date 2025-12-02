عکس: نشست خبری دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
نشست خبری دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس(ره) عصر سهشنبه ۱۱ آذر ماه با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از خبرنگاران داخلی و خارجی در سالن همایش شیخ فضلالله نوری برگزار شد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.