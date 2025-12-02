میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۳۶۸۲
بازدید: ۵

عکس: نشست خبری دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی

نشست خبری دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس(ره) عصر سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از خبرنگاران داخلی و خارجی در سالن همایش شیخ فضل‌الله نوری برگزار شد.

برچسب‌ها:
عکس خبری نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز مجلس شهادت آیت الله سیدحسن مدرس(ره)
