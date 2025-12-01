جزئیات پرونده مرموز دو دختر آبادانی

ستاره حیدری و مرضیه آلبوغبیش نام دو دختر آبادانی است که این روزها تبدیل شده به نامی آشنا در میان اخبار حوادث.این دو دختر جوان به فاصله 50 روز به طرز مرموزی در یک نقطه مشخص از شهر آبادان ناپدید شده‌اند و با وجود تلاش‌هایی که انجام شده اما هنوز هیچ ردی از آنها به دست نیامده است. پارکی که مرضیه و ستاره آنجا گم شدند پارک شاپور نام دارد و در نقطه‌ای که در آنجا دوربین مدار بسته نصب نیست، ناگهان ناپدید شده‌اند. همین نقطه اشتراک بین این دو پرونده فقدانی کافی است که فرضیه سریالی بودن یک پروژه آدم ربایی در ذهن مخاطبان فضای مجازی رقم بخورد.