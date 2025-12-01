میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۳۴۵۲
بازدید: ۳

عکس: تشرف اعضای تیم ملی کشتی به عتبات عالیات

کاروان تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران، پس از افتخارآفرینی در بازی‌های جهانی و مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، برای زیارت معنوی عتبات عالیات وارد کشور عراق شد. این گزارش به روز رسانی میشود.

برچسب‌ها:
تیم ملی کشتی عتبات عالیات کشتی عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
