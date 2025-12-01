نبض خبر
تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «آمریکا و ترامپ به نقل از بن سلمان سه شرط را برای ادامه مذاکره و توافق با ایران در نظر گرفته که هیچکدام منطقی نیست. سه شرط عنوان شده، یکی غنی سازی صفر در خاک ایران، قطع همکاری با جریانات مقاومت و کاهش برد موشکی است. اگر آمریکا از اسرائیل حمایت نکند، اسرائیل فرومیپاشد.» روایت ذوالنور از شروطی که تاکنون به صورت پراکنده مطرح میشد را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر مجتبی ذوالنوری مذاکرات ایران و آمریکا دونالد ترامپ شروط ترامپ مذاکره ایران و آمریکا ویدیو خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک غنی سازی صفر برچیدن تاسیسات اتمی محور مقاومت
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱