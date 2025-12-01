En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مجری تلویزیون: یک خانم ایرانی نمی‌خواهد حجاب اسلامی داشته باشد کما اینکه...
تعداد بازدید : 304
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۴۴۲
کد خبر:۱۳۴۳۴۴۲
3015 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تایید سه شرط ترامپ برای توافق با ایران در مجلس

مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: «آمریکا و ترامپ به نقل از بن سلمان سه شرط را برای ادامه مذاکره و توافق با ایران در نظر گرفته که هیچ‌کدام منطقی نیست. سه شرط عنوان شده، یکی غنی سازی صفر در خاک ایران، قطع همکاری با جریانات مقاومت و کاهش برد موشکی است. اگر آمریکا از اسرائیل حمایت نکند، اسرائیل فرومی‌پاشد.» روایت ذوالنور از شروطی که تاکنون به صورت پراکنده مطرح می‌شد را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مجتبی ذوالنوری مذاکرات ایران و آمریکا دونالد ترامپ شروط ترامپ مذاکره ایران و آمریکا ویدیو خلع سلاح موشکی کاهش برد موشک غنی سازی صفر برچیدن تاسیسات اتمی محور مقاومت
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
عراقچی: بعد از «نه» گفتن به این خواسته اسرائیل و آمریکا حمله کردند
«نه» عراقچی به ترامپ: قابل چشم پوشی نیست
این نماینده مجلس مشت ایران را برای آمریکا باز کرد!
مردم ایران سرنوشت لیبی و سوریه را دیده‌اند!
عکس العمل معنادار سپاه به تست موشک قاره پیما
ترامپ: ایران نفت دارد، به انرژی هسته‌ای نیاز ندارد!+زیرنویس
روایت افسر اطلاعاتی بریتانیا از خواسته‌های ترامپ از ایران
اعلام غنی سازی 90 درصد ایران در تلویزیون
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
عکس‌العمل ایران به غنی سازی صفر در تلویزیون عربستان! + زیرنویس
روایت لاریجانی از درخواست کاهش برد موشک‌های ایران
نخستین واکنش نظامی ایران به کاهش برد موشک‌ها
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
چهره نزدیک به جلیلی: پادشاه عربستان دارد می‌میرد! / آمریکا این شرط موشکی را گذاشته!
زبان بدن محمد بن سلمان حین لفاظی ترامپ درباره حمله به ایران
فلاحت‌پیشه: این شرایط چاله‌گونه را خودِ روس‌ها برای ما طراحی کردند
برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید
ترامپ: احتمالاً با ایران توافق می‌شود، این هفته خواهیم دید! + زیرنویس
متن نامه ترامپ به ایران را از زبان عراقچی بشنوید
اسرائیل و آمریکا به این دو دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کنند
هر یک دقیقه وقت مجلس ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد
ادعاهای تازه ترامپ درباره توافق تازه با ایران + زیرنویس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
0
0
پاسخ
شما به وظیفه خودت عمل کردی برجام را آتش زدی بگذار دیگران اقدام کنند .
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟