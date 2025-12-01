En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 28
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۳۴۲۳
کد خبر:۱۳۴۳۴۲۳
462 بازدید
نبض خبر

بعد از آب، نوبت ذخیره سازی برق در خانه‌ها شد!

پس از آنکه وزارت نیرو از مردم خواست مخزن آب بگذارند، حالا همین ماجرا درباره برق در حال تکرار شدن است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو گفت: «مردم در جهت ذخیره‌سازی انرژی در منزل خودشان اقدام کنند، ما به‌زودی شرایطی را فراهم خواهیم کرد که با مساعدت بانک‌ها و کمک‌هایی که صورت خواهد گرفت، مردم بتوانند در منزل خود ذخیره‌سازهایی داشته باشند تا اگر کسری به‌وجود آمد بتوانند از این ذخیره‌سازها استفاده کنند.» اظهارات قابل تامل علی آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ناترازی انرژی کمبود برق ذخیره سازی برق عباس علی آبادی ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟