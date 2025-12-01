پس از آنکه وزارت نیرو از مردم خواست مخزن آب بگذارند، حالا همین ماجرا درباره برق در حال تکرار شدن است. عباس علی آبادی، وزیر نیرو گفت: «مردم در جهت ذخیره‌سازی انرژی در منزل خودشان اقدام کنند، ما به‌زودی شرایطی را فراهم خواهیم کرد که با مساعدت بانک‌ها و کمک‌هایی که صورت خواهد گرفت، مردم بتوانند در منزل خود ذخیره‌سازهایی داشته باشند تا اگر کسری به‌وجود آمد بتوانند از این ذخیره‌سازها استفاده کنند.» اظهارات قابل تامل علی آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.