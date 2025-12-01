نبض خبر
تحلیل الگوی اصابت موشکهای ایران توسط پروفسور کرهای
پروفسور جین جائه ایل تحلیلگر کرهای با تحلیل الگوی اصابت موشکهای هایپرسونیک ایران به مواضع رژیم اسرائیل در طول جنگ دوازده روزه، به ارزیابی توان ضربه زدن موشکی ایران به صهیونیستها پرداخت. او همچنین به تحلیل شرایط آستانهای ایران در حوزه هستهای پرداخت و آن را بخشی از برنامه بازدارندگی ایران خواند. روایت این تحلیل گر کره را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
