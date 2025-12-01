نبض خبر
روایت حسن روحانی از ترور یک مقام با وجود اطلاع!
حسن روحانی در سخنانی در جمع وزرای دولتش به اشاره به اهمیت همکاری بین سرویسی میان سرویسهای اطلاعاتی ایران و دیگر کشورها، برای نمونه به همکاری سرویس یکی از کشورها به ایران اشاره کرد که ترور یکی از مقامهای ایران را هشدار داده بود اما به گفته روحانی باز هم ترور انجام شد و آن مقام به شهادت رسید. به نظر میرسد اشاره روحانی به ترور شهید محسن فخری زاده است. روایت روحانی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر حسن روحانی ترور موساد محسن فخری زاده
