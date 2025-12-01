En
کد خبر:۱۳۴۳۳۷۵
هشدار حسن روحانی درباره خیانت بزرگ

حسن روحانی با ذکر یک خاطره از دوران دفاع مقدس و گزارش دهی اشتباه به آیت الله هاشمی رفسنجانی، درباره بزرگ‌ترین خیانت به رهبران گفت. این بخش از اظهارات روحانی را می‌بینید و می‌شنوید.
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
3
0
پاسخ
یه نفر باید به خودش هشدار بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
3
1
پاسخ
آقای روحانی فقط یه یک ماه دست از سر این کشور بردار شاید همه چیز درست شد کسی یادش نرفته تو کمتر از ۳ سال دلارو ۱۰‌ برابر‌کردید و کل ذخیره ارزشی کشور رو پخش و پلا کردید با دلار ۴۲۰۰ تومنی بزرگ ترین رانت تاریخ جهان
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
به نظر خودت دلار چند تومانی می داد خوب بود اگر ۵ هزار تومانی می داد همین شما اعتراض نمی کردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
3
1
پاسخ
تو چرا فکر میکنی حرفات برای کسی مهمه؟ تو با برجامت با عباس اخوندی و مسکنی که نساخت با خیانت بورست با بی عملی بنزینت به حد کافی به کشور ضربه زدی با سدسازیت که خیلی مشکوک بود و منجر به خشکی و تخلیه ابخوان و فرونشست شد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
سوراخ لایه اوزن و زلزله های مشکوک را از قلم انداختی
