نبض خبر
هشدار حسن روحانی درباره خیانت بزرگ
حسن روحانی با ذکر یک خاطره از دوران دفاع مقدس و گزارش دهی اشتباه به آیت الله هاشمی رفسنجانی، درباره بزرگترین خیانت به رهبران گفت. این بخش از اظهارات روحانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر حسن روحانی ویدیو اطلاعات غط اشتباه محاسباتی
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
آقای روحانی فقط یه یک ماه دست از سر این کشور بردار شاید همه چیز درست شد کسی یادش نرفته تو کمتر از ۳ سال دلارو ۱۰ برابرکردید و کل ذخیره ارزشی کشور رو پخش و پلا کردید با دلار ۴۲۰۰ تومنی بزرگ ترین رانت تاریخ جهان
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
تو چرا فکر میکنی حرفات برای کسی مهمه؟ تو با برجامت با عباس اخوندی و مسکنی که نساخت با خیانت بورست با بی عملی بنزینت به حد کافی به کشور ضربه زدی با سدسازیت که خیلی مشکوک بود و منجر به خشکی و تخلیه ابخوان و فرونشست شد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰